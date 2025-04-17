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Торговая война Трампа прокатилась по деловому миру, снова ударила по акциям

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Глобальная торговая война Трампа приводит к падению акций, особенно технологических компаний. Nvidia ожидает убытков в 5,5 млрд долларов, а авиакомпании готовятся к неопределенному летнему сезону.

Торговая война Трампа прокатилась по деловому миру, снова ударила по акциям

Последствия глобальной торговой войны президента США Дональда Трампа все больше ощущаются во многих отраслях промышленности одновременно и в среду вновь оказали давление на фондовые рынки США, которые уже несколько недель взволнованы его непредсказуемой торговой политикой, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Акции упали в целом, особенно сильно пострадали акции технологических компаний после того, как такие лидеры, как Nvidia, тесно связанные с мировой цепочкой поставок, предупредили о возможном ударе по их чистой прибыли.

Nvidia ожидает убытков в $5,5 млрд на фоне ограничений США на экспорт ИИ-чипов в Китай16.04.25, 12:58 • 6878 просмотров

Между тем авиакомпании заявили, что готовятся к неопределенному летнему сезону путешествий, а глава Федеральной резервной системы США отметил замедление экономической активности, но также с опасением отнесся к угрозе, которую пошлины представляют для его цели снижения инфляции.

И хотя Трамп заявил, что многочисленные страны выстраиваются в очередь, чтобы заключить соглашения с Соединенными Штатами, прогресс был медленным и неопределенным. Президент США должен был лично провести переговоры с Японией по пошлинам в среду.

Хотя волатильность рынка, вспыхнувшая две недели назад, спала, лидеры бизнеса, как и раньше, говорят, что неопределенность тормозит планы расходов. Две крупнейшие экономики мира - США и Китай - продолжают полномасштабную торговую войну, а статус переговоров США с ЕС, Канадой и другими странами не ясен.

"То, что было правдой вчера, уже не является правдой сегодня, что будет завтра, я не знаю", - сказал Жан-Кристоф Бабен, генеральный директор расположенной в Риме Bulgari, ювелирного дочернего предприятия люксового гиганта LVMH относительно тарифной политики США.

Технологические компании были в авангарде событий в среду.

Гигант по производству ИИ-чипов Nvidia заявил, что его продажи в Китай будут стоить ему 5,5 млрд долларов из-за ограничений администрации на экспорт ИИ-чипов, тогда как ASML, крупнейший в мире поставщик оборудования для производства компьютерных чипов, заявил, что пошлины сделали перспективы как на 2025, так и на 2026 год неопределенными. Другие производители оборудования для производства чипов в США могут понести убытки около 1 млрд долларов в год из-за пошлин, сообщили законодателям на прошлой неделе представители отрасли.

В среду акции в целом снова упали, причем технологический индекс Nasdaq Composite упал на 3%, во главе с падением Nvidia на 7%. Другой производитель чипов Advanced Micro Devices заявил, что понесет убытки в 800 млн долларов из-за ограничений администрации на продажу в Китай.

Даже более оптимистичные компании смягчили свое позитивное настроение. United Airlines сохранила прогноз прибыли на 2025 год, но, что необычно, изложила два сценария на год, заявив, что макроэкономическая среда "невозможно предсказать в этом году с какой-либо степенью уверенности".

Некоторые автопроизводители обсуждали возможность переноса части производства в США, но это непростая задача. "Нам необходимо сделать своего рода перерыв в пошлинах на некоторое время, чтобы мы могли организоваться для локализации... и перенести базу поставщиков в США", - заявил агентству Reuters глава Nissan Americas Кристиан Менье, добавив, что этот процесс займет годы.

Глава ФРС США Джером Павелл в своей речи в Чикаго подчеркнул замедление экономики, и добавил, что "инфляция, вероятно, возрастет, поскольку пошлины найдут свое применение, и часть этих пошлин будет оплачиваться населением".

Потребительские настроения в США резко ухудшились с тех пор, как Трамп усилил риторику вокруг пошлин в середине февраля.

Руководители банков в последние дни заявили, что потребительские расходы не сильно упали, но трещины начинают появляться. Розничные продажи были устойчивыми в марте, во многом благодаря лучшему месяцу для продажи автомобилей с 2023 года, но другие компоненты расходов были слабее, а расходы в секторе услуг могут начать снижаться, поскольку люди скупают товары, обеспокоенные ростом цен.

Ритейлеры также знают об этой возможности, поскольку китайские дискаунтеры Temu и Shein призвали покупателей покупать "сейчас по сегодняшним ценам", заявив в почти идентичных письмах, что они повысят цены с 25 апреля.

Расходы на товары и оборудование - как в США, так и из США также могут столкнуться с более ухабистой траекторией.

"Все боролись в марте, пытаясь что-то купить", - сказал Марко Бебек, менеджер по продажам компании L.B. White, которая производит оборудование для свинарников в США, продаваемое в Канаде.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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