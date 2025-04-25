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росія бурить нафтові свердловини найшвидшими темпами за 5 років на тлі можливого послаблення санкцій - Bloomberg

Київ • УНН

 • 2180 перегляди

Російські нафтовики активно бурять свердловини, перевищуючи довоєнні показники, готуючись до можливого послаблення обмежень ОПЕК+ та санкцій. Це свідчить про адаптацію галузі до західних обмежень.

росія бурить нафтові свердловини найшвидшими темпами за 5 років на тлі можливого послаблення санкцій - Bloomberg

Російські виробники нафти бурять свердловини темпами, яких не бачили принаймні п’ять років, на тлі того, як країна готується як до послаблення обмежень на видобуток ОПЕК+, так і до можливості послаблення деяких міжнародних санкцій через її вторгнення в Україну. Про це з посиланням Bloomberg пише УНН.

Деталі

Рівень активності, який також більш ніж на третину перевищує довоєнний рівень, є останньою ознакою стійкості російської нафтової промисловості до західних санкцій, які були розроблені, щоб перешкодити довгостроковій здатності країни-агресора викачувати сировину через обмеження доступу до передових технологій і обладнання.

Експерт з компанії Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners LLC Рональд Сміт розповів, що загальна потужність росії з видобутку сирої та легкої нафти, яка називається конденсатом, становить від 11 до 11,5 мільйонів барелів на день, що практично не змінилося порівняно з 2016 роком.

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"Можна сміливо сказати, що російська нафтосервісна галузь здебільшого успішно адаптувалася до режиму санкцій. Це не означає, що ідеальна заміна була знайдена в усіх випадках, але що відповідні замінники існують на більш широкому рівні", - сказав Сміт.

Згідно з останніми доступними даними Bloomberg, у січні та лютому середня протяжність експлуатаційного буріння в росії становила понад 2370 км. Це вище середнього сезонного показника за перші три роки вторгнення кремля до України, яке спричинило широкі обмеження на доступність західних нафтопромислових послуг у росії.

Навіть коли деякі великі іноземні постачальники залишили країну після вторгнення, вони продали російські підрозділи місцевим менеджерам, зберігаючи обладнання та досвід у країні, під санкціями, тоді як інші постачальники, включаючи SLB Plc і Weatherford International Plc, продовжували працювати, хоча й у меншому масштабі, пише видання.

За останні три роки місцеві сервісні компанії також змогли знайти альтернативних постачальників обладнання або розробити власні еквіваленти, за словами Дмитра Касаткіна, партнера Kasatkin Consulting, у якому працюють деякі колишні консультанти Deloitte у регіоні.

"Можливий певний регрес у технологіях буріння, як-от коротші горизонтальні ділянки, менше етапів гідророзриву, менш точне розташування стовбура свердловини. Загалом вплив санкцій і виходу західних сервіс-провайдерів набагато нижчий, ніж те, що багато хто прогнозував три роки тому", - сказав Сергій Вакуленко, який десять років провів на посаді керівника російської нафтовидобувної компанії, а зараз є науковим співробітником Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Міненерго росії не коментує темпи видобутку нафти в країні та вплив західних санкцій. SLB і Weatherford також не відповіли на надіслані електронною поштою запити щодо коментарів щодо їх поточної діяльності та бізнес-планів у росії.

Доповнення

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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