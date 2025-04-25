росія бурить нафтові свердловини найшвидшими темпами за 5 років на тлі можливого послаблення санкцій - Bloomberg
Київ • УНН
Російські нафтовики активно бурять свердловини, перевищуючи довоєнні показники, готуючись до можливого послаблення обмежень ОПЕК+ та санкцій. Це свідчить про адаптацію галузі до західних обмежень.
Російські виробники нафти бурять свердловини темпами, яких не бачили принаймні п’ять років, на тлі того, як країна готується як до послаблення обмежень на видобуток ОПЕК+, так і до можливості послаблення деяких міжнародних санкцій через її вторгнення в Україну. Про це з посиланням Bloomberg пише УНН.
Деталі
Рівень активності, який також більш ніж на третину перевищує довоєнний рівень, є останньою ознакою стійкості російської нафтової промисловості до західних санкцій, які були розроблені, щоб перешкодити довгостроковій здатності країни-агресора викачувати сировину через обмеження доступу до передових технологій і обладнання.
Експерт з компанії Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners LLC Рональд Сміт розповів, що загальна потужність росії з видобутку сирої та легкої нафти, яка називається конденсатом, становить від 11 до 11,5 мільйонів барелів на день, що практично не змінилося порівняно з 2016 роком.
росія цього року очікує зменшення експорту та зниження цін на нафту - Bloomberg21.04.25, 14:03 • 3352 перегляди
"Можна сміливо сказати, що російська нафтосервісна галузь здебільшого успішно адаптувалася до режиму санкцій. Це не означає, що ідеальна заміна була знайдена в усіх випадках, але що відповідні замінники існують на більш широкому рівні", - сказав Сміт.
Згідно з останніми доступними даними Bloomberg, у січні та лютому середня протяжність експлуатаційного буріння в росії становила понад 2370 км. Це вище середнього сезонного показника за перші три роки вторгнення кремля до України, яке спричинило широкі обмеження на доступність західних нафтопромислових послуг у росії.
Навіть коли деякі великі іноземні постачальники залишили країну після вторгнення, вони продали російські підрозділи місцевим менеджерам, зберігаючи обладнання та досвід у країні, під санкціями, тоді як інші постачальники, включаючи SLB Plc і Weatherford International Plc, продовжували працювати, хоча й у меншому масштабі, пише видання.
За останні три роки місцеві сервісні компанії також змогли знайти альтернативних постачальників обладнання або розробити власні еквіваленти, за словами Дмитра Касаткіна, партнера Kasatkin Consulting, у якому працюють деякі колишні консультанти Deloitte у регіоні.
"Можливий певний регрес у технологіях буріння, як-от коротші горизонтальні ділянки, менше етапів гідророзриву, менш точне розташування стовбура свердловини. Загалом вплив санкцій і виходу західних сервіс-провайдерів набагато нижчий, ніж те, що багато хто прогнозував три роки тому", - сказав Сергій Вакуленко, який десять років провів на посаді керівника російської нафтовидобувної компанії, а зараз є науковим співробітником Фонду Карнегі за міжнародний мир.
Міненерго росії не коментує темпи видобутку нафти в країні та вплив західних санкцій. SLB і Weatherford також не відповіли на надіслані електронною поштою запити щодо коментарів щодо їх поточної діяльності та бізнес-планів у росії.
Доповнення
Єврокомісія розглядає можливість заборони фірмам ЄС укладати нові контракти на російське паливо. Також єврокомісари оцінюють правові шляхи розірвання газових контрактів з росією без штрафів.
ЄС збирається представити план припинення імпорту російських нафти та газу у травні15.04.25, 12:44 • 7623 перегляди