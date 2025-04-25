россия бурит нефтяные скважины самыми быстрыми темпами за 5 лет на фоне возможного ослабления санкций - Bloomberg

Российские производители нефти бурят скважины темпами, которых не видели по крайней мере пять лет, на фоне того, как страна готовится как к ослаблению ограничений на добычу ОПЕК+, так и к возможности ослабления некоторых международных санкций из-за ее вторжения в Украину. Об этом со ссылкой Bloomberg пишет УНН.

Детали

Уровень активности, который также более чем на треть превышает довоенный уровень, является последним признаком устойчивости российской нефтяной промышленности к западным санкциям, которые были разработаны, чтобы воспрепятствовать долгосрочной способности страны-агрессора выкачивать сырье через ограничения доступа к передовым технологиям и оборудованию.

Эксперт из компании Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners LLC Рональд Смит рассказал, что общая мощность россии по добыче сырой и легкой нефти, которая называется конденсатом, составляет от 11 до 11,5 миллионов баррелей в день, что практически не изменилось по сравнению с 2016 годом.

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"Можно смело сказать, что российская нефтесервисная отрасль по большей части успешно адаптировалась к режиму санкций. Это не означает, что идеальная замена была найдена во всех случаях, но что соответствующие заменители существуют на более широком уровне", - сказал Смит.

Согласно последним доступным данным Bloomberg, в январе и феврале средняя протяженность эксплуатационного бурения в россии составляла более 2370 км. Это выше среднего сезонного показателя за первые три года вторжения кремля в Украину, которое повлекло широкие ограничения на доступность западных нефтепромышленных услуг в россии.

Даже когда некоторые крупные иностранные поставщики покинули страну после вторжения, они продали российские подразделения местным менеджерам, сохраняя оборудование и опыт в стране, под санкциями, в то время как другие поставщики, включая SLB Plc и Weatherford International Plc, продолжали работать, хотя и в меньшем масштабе, пишет издание.

За последние три года местные сервисные компании также смогли найти альтернативных поставщиков оборудования или разработать собственные эквиваленты, по словам Дмитрия Касаткина, партнера Kasatkin Consulting, в котором работают некоторые бывшие консультанты Deloitte в регионе.

"Возможен определенный регресс в технологиях бурения, как, например, более короткие горизонтальные участки, меньше этапов гидроразрыва, менее точное расположение ствола скважины. В целом влияние санкций и выхода западных сервис-провайдеров гораздо ниже, чем то, что многие прогнозировали три года назад", - сказал Сергей Вакуленко, который десять лет провел на посту руководителя российской нефтедобывающей компании, а сейчас является научным сотрудником Фонда Карнеги за международный мир.

Минэнерго россии не комментирует темпы добычи нефти в стране и влияние западных санкций. SLB и Weatherford также не ответили на отправленные по электронной почте запросы о комментариях относительно их текущей деятельности и бизнес-планов в россии.

Дополнение

Еврокомиссия рассматривает возможность запрета фирмам ЕС заключать новые контракты на российское топливо. Также еврокомиссары оценивают правовые пути расторжения газовых контрактов с россией без штрафов.

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