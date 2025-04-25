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Нефть направляется к 3-процентному падению за неделю на фоне давления предложения и неопределенности относительно пошлин

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Цены на нефть упали более чем на 3% из-за опасений избыточного предложения от ОПЕК+ и неопределенности относительно переговоров США с Китаем. Сильный доллар США также оказывал давление на цены.

Нефть направляется к 3-процентному падению за неделю на фоне давления предложения и неопределенности относительно пошлин

Цены на нефть упали в пятницу и должны были снизиться более чем на 3% за неделю на фоне опасений по поводу чрезмерного предложения и неопределенности вокруг переговоров по пошлинам между США и Китаем, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 82 цента до $65,73 за баррель в 12:15 по Гринвичу (15:15 по Киеву), упав на 3,3% за неделю.

Нефть марки WTI снизилась на 81 цент до $61,98 за баррель, снизившись на 4,2% за неделю.

"... Цены снижаются, поскольку сохраняются опасения по поводу чрезмерного предложения со стороны ОПЕК+, в то время как перспективы спроса остаются неопределенными на фоне сохраняющейся торговой напряженности. Более сильный доллар США также оказывал давление на цены на сырую нефть", - сказал старший аналитик LSEG Ань Фам.

Нефть потеряла предыдущие достижения после того, как представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что Китай и США не ведут никаких консультаций или переговоров по пошлинам. Это противоречит предыдущим комментариям президента США Дональда Трампа, который в четверг заявил, что торговые переговоры между США и Китаем продолжаются.

"Трейдеры теперь считают дальнейший рост (цен на нефть) маловероятным в краткосрочной перспективе из-за торговой войны среди крупнейших мировых потребителей и спекуляций о том, что ОПЕК+ может ускорить рост производства с июня", - сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Китай освободил часть импорта из США от своих 125%-ных тарифов и просит компании определить критически важные товары, которые им нужны без уплаты пошлин, согласно информированным компаниям, что является явным признаком обеспокоенности Пекина экономическими последствиями торговой войны.

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