08:32
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Эксклюзив
07:33
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 15:57
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Миллиарды баррелей нефти скапливаются на танкерах в океанах, это указывает на напряженность из-за санкций - Bloomberg

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Значительная часть прироста объема нефти на танкерах с конца августа приходится на страны под санкциями. Это свидетельствует о сбоях в нефтяной торговле и угрожает доходам нефтяных государств, находящихся под санкциями.

Миллиарды баррелей нефти скапливаются на танкерах в океанах, это указывает на напряженность из-за санкций - Bloomberg

Накопление миллиардов баррелей нефти в мировых океанах включает непропорционально большое количество нефти из стран, находящихся под санкциями, что является признаком того, что эти меры вносят определенный сбой в нефтяную торговлю, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно данным отслеживания судов Vortexa, Kpler и OilX, примерно 40% прироста объема нефти на танкерах с конца августа приходится на баррели из России, Ирана, Венесуэлы или нефти неясного происхождения. Даже самая низкая оценка, около 20%, представляет собой большую долю в мировой добыче нефти, чем та, которую имеют эти три страны, пишет издание.

Накопление не означает, что баррели никогда не будут проданы, но это угрожает доходам нефтяных государств, находящихся под санкциями, и имеет дальнейшие последствия для мирового рынка нефти, который, по прогнозам, движется к избытку предложения. Хотя рост частично отражает рост добычи, он также свидетельствует о некоторых проблемах с отгрузкой. Одновременно наблюдается резкий рост несанкционированных поставок, пишет издание.

Судьба всей этой нефти, перевозимой морем, независимо от того, пострадала ли она от санкций или нет, в значительной степени повлияет на то, как будут двигаться цены на нефть в течение следующих нескольких месяцев, заявили трейдеры. Осторожность в отношении последних мер Запада провоцирует некоторую перегруппировку потоков нефти, что вызывает резонанс для крупных импортеров, таких как Индия и Китай, тогда как перегруженный танкерный флот на короткое время увеличил ежедневные расходы на транспортировку более чем на 100 000 долларов, отмечает издание.

"Часть этого роста объясняется усилением западных санкций, из-за которых российская нефть застряла на судах и не могла быть выгружена, - пишут аналитики Clarksons Securities, в том числе Фроде Моркедал. - Предыдущие покупатели закупили замену на Ближнем Востоке и в Атлантике".

Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США29.10.25, 10:48 • 33056 просмотров

Согласно анализу Bloomberg, основанному на данных компаний, отслеживающих движение судов, основной причиной роста поставок нефти из-за ограничений являются российские поставки.

Объем российских морских поставок в последние недели увеличился, поскольку страна увеличила объемы добычи нефти в рамках отыгрыша ранее заключенных соглашений о сокращении добычи с партнерами группы нефтедобывающих стран ОПЕК+, пишет издание. Вероятно, часть нефти перенаправляется на экспортные терминалы в результате атак на нефтяную инфраструктуру РФ, в частности на нефтеперерабатывающие заводы, отмечает издание.

Экспорт российских нефтепродуктов обвалился до самого низкого уровня с 2022 года – санкции и удары дронов бьют по энергетике РФ – Bloomberg30.10.25, 23:20 • 4261 просмотр

Тем временем беспрецедентное давление Запада на покупателей российских баррелей приводит к остановке отгрузки некоторых партий нефти, причем индийские НПЗ, в частности, воздерживаются от приема, что свидетельствует о том, что Китай, возможно, не захочет компенсировать этот дефицит, пишет издание. Санкции США в отношении двух крупнейших российских нефтедобывающих компаний, ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл", еще больше усложнили торговлю их нефтью.

Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных Министерства финансов, налоговые поступления в нефтяной сектор России в прошлом месяце упали в годовом исчислении более чем на 24%. Правительство России уже ожидает, что поступления от нефти и газа в бюджет в этом году будут самыми низкими со времен пандемии 2020 года.

Иранские поставки также резко выросли, достигнув самого высокого уровня за семь лет в октябре, в том же месяце, когда США ввели санкции против крупного китайского терминала за его роль в покупке баррелей, которые используются для финансирования исламского режима.

Конечно, в танкерах в море также есть большое количество несанкционированной нефти, на фоне того, как мировая добыча растет. Данные OilX показывают, что наибольший вклад в рост с конца августа внесла Саудовская Аравия, за которой следуют США и Россия.

В прошлом месяце королевство отгружало нефть за границу максимальными темпами за два с половиной года, продолжая восстанавливать долю рынка, потерянную за годы ограничений добычи со стороны Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников.

ОПЕК+ под руководством Саудовской Аравии увеличивает добычу, несмотря на падение цен на нефть - FT03.05.25, 15:51 • 10375 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
ОПЕК
Bloomberg L.P.
Венесуэла
Индия
Саудовская Аравия
Китай
Соединённые Штаты
Иран