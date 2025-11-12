Миллиарды баррелей нефти скапливаются на танкерах в океанах, это указывает на напряженность из-за санкций - Bloomberg

Накопление миллиардов баррелей нефти в мировых океанах включает непропорционально большое количество нефти из стран, находящихся под санкциями, что является признаком того, что эти меры вносят определенный сбой в нефтяную торговлю, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно данным отслеживания судов Vortexa, Kpler и OilX, примерно 40% прироста объема нефти на танкерах с конца августа приходится на баррели из России, Ирана, Венесуэлы или нефти неясного происхождения. Даже самая низкая оценка, около 20%, представляет собой большую долю в мировой добыче нефти, чем та, которую имеют эти три страны, пишет издание.

Накопление не означает, что баррели никогда не будут проданы, но это угрожает доходам нефтяных государств, находящихся под санкциями, и имеет дальнейшие последствия для мирового рынка нефти, который, по прогнозам, движется к избытку предложения. Хотя рост частично отражает рост добычи, он также свидетельствует о некоторых проблемах с отгрузкой. Одновременно наблюдается резкий рост несанкционированных поставок, пишет издание.

Судьба всей этой нефти, перевозимой морем, независимо от того, пострадала ли она от санкций или нет, в значительной степени повлияет на то, как будут двигаться цены на нефть в течение следующих нескольких месяцев, заявили трейдеры. Осторожность в отношении последних мер Запада провоцирует некоторую перегруппировку потоков нефти, что вызывает резонанс для крупных импортеров, таких как Индия и Китай, тогда как перегруженный танкерный флот на короткое время увеличил ежедневные расходы на транспортировку более чем на 100 000 долларов, отмечает издание.

"Часть этого роста объясняется усилением западных санкций, из-за которых российская нефть застряла на судах и не могла быть выгружена, - пишут аналитики Clarksons Securities, в том числе Фроде Моркедал. - Предыдущие покупатели закупили замену на Ближнем Востоке и в Атлантике".

Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США

Согласно анализу Bloomberg, основанному на данных компаний, отслеживающих движение судов, основной причиной роста поставок нефти из-за ограничений являются российские поставки.

Объем российских морских поставок в последние недели увеличился, поскольку страна увеличила объемы добычи нефти в рамках отыгрыша ранее заключенных соглашений о сокращении добычи с партнерами группы нефтедобывающих стран ОПЕК+, пишет издание. Вероятно, часть нефти перенаправляется на экспортные терминалы в результате атак на нефтяную инфраструктуру РФ, в частности на нефтеперерабатывающие заводы, отмечает издание.

Экспорт российских нефтепродуктов обвалился до самого низкого уровня с 2022 года – санкции и удары дронов бьют по энергетике РФ – Bloomberg

Тем временем беспрецедентное давление Запада на покупателей российских баррелей приводит к остановке отгрузки некоторых партий нефти, причем индийские НПЗ, в частности, воздерживаются от приема, что свидетельствует о том, что Китай, возможно, не захочет компенсировать этот дефицит, пишет издание. Санкции США в отношении двух крупнейших российских нефтедобывающих компаний, ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл", еще больше усложнили торговлю их нефтью.

Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных Министерства финансов, налоговые поступления в нефтяной сектор России в прошлом месяце упали в годовом исчислении более чем на 24%. Правительство России уже ожидает, что поступления от нефти и газа в бюджет в этом году будут самыми низкими со времен пандемии 2020 года.

Иранские поставки также резко выросли, достигнув самого высокого уровня за семь лет в октябре, в том же месяце, когда США ввели санкции против крупного китайского терминала за его роль в покупке баррелей, которые используются для финансирования исламского режима.

Конечно, в танкерах в море также есть большое количество несанкционированной нефти, на фоне того, как мировая добыча растет. Данные OilX показывают, что наибольший вклад в рост с конца августа внесла Саудовская Аравия, за которой следуют США и Россия.

В прошлом месяце королевство отгружало нефть за границу максимальными темпами за два с половиной года, продолжая восстанавливать долю рынка, потерянную за годы ограничений добычи со стороны Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников.

ОПЕК+ под руководством Саудовской Аравии увеличивает добычу, несмотря на падение цен на нефть - FT