новоросійськ зазнав атаки безпілотників, пошкоджено нафтотермінал
Київ • УНН
У ніч на 14 листопада новороссійськ атакували безпілотники, пошкодивши нафтотермінал на перевантажувальному комплексі "Шесхарис" та спричинивши пожежу. Пошкоджені об’єкти інфраструктури, спалахнула масштабна пожежа.
У ніч на 14 листопада безпілотники атакували російське місто новоросійськ. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що під час атаки була пошкоджена нафтотермінал на перевантажувальному комплексі "Шесхарис". Там пошкоджені об’єкти інфраструктури, спалахнула масштабна пожежа.
Інформацію про враження нафтотерміналу в новоросійську підтвердив і керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.
Це нафтовий термінал в новоросійську після прильоту. росіяни ж бʼють по житлових будинках та енергетиці
Нагадаємо
24 вересня морські дрони ГУР МО України атакували порти у новоросійську та туапсе. Внаслідок операції було паралізовано роботу нафтоналивного комплексу "транснєфті" та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму.
