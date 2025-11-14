$42.040.02
Новороссийск подвергся атаке беспилотников, поврежден нефтетерминал

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

В ночь на 14 ноября Новороссийск атаковали беспилотники, повредив нефтетерминал на перегрузочном комплексе "Шесхарис" и вызвав пожар. Повреждены объекты инфраструктуры, вспыхнул масштабный пожар.

Новороссийск подвергся атаке беспилотников, поврежден нефтетерминал

В ночь на 14 ноября беспилотники атаковали российский город Новороссийск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Отмечается, что во время атаки был поврежден нефтетерминал на перегрузочном комплексе "Шесхарис". Там повреждены объекты инфраструктуры, вспыхнул масштабный пожар.

Информацию о поражении нефтетерминала в Новороссийске подтвердил и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

Это нефтяной терминал в Новороссийске после прилета. Россияне же бьют по жилым домам и энергетике

- написал Коваленко.

Напомним

24 сентября морские дроны ГУР МО Украины атаковали порты в Новороссийске и Туапсе. В результате операции была парализована работа нефтеналивного комплекса "Транснефти" и терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все детали24.09.25, 14:17 • 47994 просмотра

Вадим Хлюдзинский

