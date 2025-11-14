Новороссийск подвергся атаке беспилотников, поврежден нефтетерминал
В ночь на 14 ноября Новороссийск атаковали беспилотники, повредив нефтетерминал на перегрузочном комплексе "Шесхарис" и вызвав пожар. Повреждены объекты инфраструктуры, вспыхнул масштабный пожар.
В ночь на 14 ноября беспилотники атаковали российский город Новороссийск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Отмечается, что во время атаки был поврежден нефтетерминал на перегрузочном комплексе "Шесхарис". Там повреждены объекты инфраструктуры, вспыхнул масштабный пожар.
Информацию о поражении нефтетерминала в Новороссийске подтвердил и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.
Это нефтяной терминал в Новороссийске после прилета. Россияне же бьют по жилым домам и энергетике
24 сентября морские дроны ГУР МО Украины атаковали порты в Новороссийске и Туапсе. В результате операции была парализована работа нефтеналивного комплекса "Транснефти" и терминала Каспийского трубопроводного консорциума.
