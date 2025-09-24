новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все детали

$41.380.00
Эксклюзив
12:07 • 114 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 1678 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 6496 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 7046 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 15913 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 13692 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 15546 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 13913 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 26409 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 44508 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto24 сентября, 02:37 • 25569 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 33250 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 24151 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo24 сентября, 06:00 • 22861 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 10935 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы11:04 • 6508 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 11076 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 15924 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 24323 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 33443 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Джо Байден
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Германия
Китай
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 31153 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 91496 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 51626 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 66008 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 117612 просмотра
Фокс Ньюс
Шахед-136
Нефть
СВИФТ
Truth Social

новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все детали

Киев • УНН

 • 1700 просмотра

В среду, 24 сентября, в российском новороссийске прогремели взрывы. По предварительным данным, город атаковали воздушные и морские дроны, а российские "медиа" обвинили Украину.

новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все детали

В среду, 24 сентября, в российском новороссийске прогремели взрывы - по предварительным данным, город атаковали воздушные и морские дроны. российские "медиа" обвинили Украину в атаке, сообщает УНН.

Детали

российская система ПВО сбивает часть дронов над жилыми домами и парковками. Сообщается о погибших и раненых среди местного населения.

Параллельно в сети появились соответствующие видео.

Дополнительно

российская федерация частично перебазировала корабли своего Черноморского флота из временно оккупированного Крыма в новороссийск из-за ударов украинскими ракетами и дронами по военным объектам и кораблям чф рф.

Напомним

Недавно спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины вывели из строя российский корабль, находившийся неподалеку от новороссийска. Речь идет о корабле проекта многофункциональных судов MPSV07, его стоимость составляет около 60 миллионов долларов.

Евгений Устименко

Война в Украине
Украина