новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все детали
Киев • УНН
В среду, 24 сентября, в российском новороссийске прогремели взрывы. По предварительным данным, город атаковали воздушные и морские дроны, а российские "медиа" обвинили Украину.
В среду, 24 сентября, в российском новороссийске прогремели взрывы - по предварительным данным, город атаковали воздушные и морские дроны. российские "медиа" обвинили Украину в атаке, сообщает УНН.
Детали
российская система ПВО сбивает часть дронов над жилыми домами и парковками. Сообщается о погибших и раненых среди местного населения.
Параллельно в сети появились соответствующие видео.
Дополнительно
российская федерация частично перебазировала корабли своего Черноморского флота из временно оккупированного Крыма в новороссийск из-за ударов украинскими ракетами и дронами по военным объектам и кораблям чф рф.
Напомним
Недавно спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины вывели из строя российский корабль, находившийся неподалеку от новороссийска. Речь идет о корабле проекта многофункциональных судов MPSV07, его стоимость составляет около 60 миллионов долларов.