новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
Київ • УНН
У середу, 24 вересня, у російському новоросійську пролунали вибухи. За попередніми даними, місто атакували повітряні та морські дрони, а російські "медіа" звинуватили Україну.
Деталі
російська система ППО збиває частину дронів над житловими будинками та парковками. Повідомляється про загиблих і поранених серед місцевого населення.
Паралельно в мережі з'явились відповідні відео.
Додатково
російська федерація частково перебазувала кораблі свого чорноморського флоту з тимчасово окупованого Криму до новоросійська через удари українськими ракетами і дронами по військових об'єктах і кораблях чф рф.
Нагадаємо
Нещодавно спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України вивели з ладу російський корабель, що знаходився неподалік новоросійська. Йдеться про корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07, його вартість становить близько 60 мільйонів доларів.