Ексклюзив
12:07
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось
09:04
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі

Київ • УНН

 • 2168 перегляди

У середу, 24 вересня, у російському новоросійську пролунали вибухи. За попередніми даними, місто атакували повітряні та морські дрони, а російські "медіа" звинуватили Україну.

новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі

У середу, 24 вересня, у російському новоросійську пролунали вибухи - за попередніми даними, місто атакували повітряні і морські дрони. російські "медіа" звинуватили Україну в атаці, повідомляє УНН.

Деталі

російська система ППО збиває частину дронів над житловими будинками та парковками. Повідомляється про загиблих і поранених серед місцевого населення.

Паралельно в мережі з'явились відповідні відео.

Додатково

російська федерація частково перебазувала кораблі свого чорноморського флоту з тимчасово окупованого Криму до новоросійська через удари українськими ракетами і дронами по військових об'єктах і кораблях чф рф.

Нагадаємо

Нещодавно спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України вивели з ладу російський корабель, що знаходився неподалік новоросійська. Йдеться про корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07, його вартість становить близько 60 мільйонів доларів.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Україна