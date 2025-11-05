Російський порт Туапсе призупинив експорт палива після атак дронів, НПЗ зупинився - Reuters

ukenru
12:20 • 810 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 5814 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 11127 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: в Укрзалізниці уточнили, чого це стосується
Ексклюзив
08:57 • 14011 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 16522 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
07:17 • 15626 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 32290 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 31812 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 53915 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 41218 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів 5 листопада, 03:38 • 15982 перегляди
США завдали авіаудару по судну в Тихому океані: двоє загиблихVideo5 листопада, 04:09 • 8872 перегляди
Демократи здобули перемогу на перших масштабних виборах після повернення Трампа до влади5 листопада, 04:50 • 15760 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі08:51 • 11964 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 8534 перегляди
Публікації
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto11:38 • 5200 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 8662 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 59524 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 55194 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 53636 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сергій Лещенко
Петер Сіярто
Роберт Паттінсон
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Нью-Йорк
Сінгапур
Реклама
УНН Lite
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі08:51 • 12014 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 29992 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 43741 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 46409 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 41537 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Фільм

Російський порт Туапсе призупинив експорт палива після атак дронів, НПЗ зупинився - Reuters

Київ • УНН

 • 4860 перегляди

Російський чорноморський порт Туапсе призупинив експорт палива, а місцевий НПЗ припинив переробку нафти після атак безпілотників 2 листопада. Три танкери, що знаходились у порту під час атаки, були відведені від причалів.

Російський порт Туапсе призупинив експорт палива після атак дронів, НПЗ зупинився - Reuters

Російський чорноморський порт Туапсе призупинив експорт палива, а місцевий НПЗ припинив переробку нафти після атак безпілотників на його інфраструктуру 2 листопада, з посиланням на два галузеві джерела та дані LSEG щодо відстеження руху суден повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Джерела повідомили, що контрольований "роснефтью" НПЗ, який експортує більшу частину своєї продукції, зупинив переробку нафти наступного дня після ураження через пошкодження портової інфраструктури.

До атаки передбачалося, що Туапсе збільшить експорт нафтопродуктів у листопаді.

За даними LSEG, під час атаки в порту знаходилися три танкери для навантаження нафти, дизельного палива та мазуту.

Станом на середу всі судна були відведені від причалів і поставлені на якір неподалік порту, свідчать наявні дані.

Орієнтований на експорт Туапсинський завод, потужність переробки якого становить 240 000 барелів нафти на добу, виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль та високосірчисте дизельне паливо. Цей НПЗ, який також неодноразово ставав ціллю безпілотників, переважно постачає продукцію до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини, пише видання.

Генштаб підтвердив ураження військових аеродромів у Криму та Туапсинського НПЗ26.02.25, 16:51 • 24600 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Малайзія
Сінгапур
Китай
Туреччина