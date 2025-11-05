Російський порт Туапсе призупинив експорт палива після атак дронів, НПЗ зупинився - Reuters
Київ • УНН
Російський чорноморський порт Туапсе призупинив експорт палива, а місцевий НПЗ припинив переробку нафти після атак безпілотників 2 листопада. Три танкери, що знаходились у порту під час атаки, були відведені від причалів.
Російський чорноморський порт Туапсе призупинив експорт палива, а місцевий НПЗ припинив переробку нафти після атак безпілотників на його інфраструктуру 2 листопада, з посиланням на два галузеві джерела та дані LSEG щодо відстеження руху суден повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Джерела повідомили, що контрольований "роснефтью" НПЗ, який експортує більшу частину своєї продукції, зупинив переробку нафти наступного дня після ураження через пошкодження портової інфраструктури.
До атаки передбачалося, що Туапсе збільшить експорт нафтопродуктів у листопаді.
За даними LSEG, під час атаки в порту знаходилися три танкери для навантаження нафти, дизельного палива та мазуту.
Станом на середу всі судна були відведені від причалів і поставлені на якір неподалік порту, свідчать наявні дані.
Орієнтований на експорт Туапсинський завод, потужність переробки якого становить 240 000 барелів нафти на добу, виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль та високосірчисте дизельне паливо. Цей НПЗ, який також неодноразово ставав ціллю безпілотників, переважно постачає продукцію до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини, пише видання.
