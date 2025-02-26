Генштаб підтвердив ураження військових аеродромів у Криму та Туапсинського НПЗ
Київ • УНН
ЗСУ підтвердили успішні удари по військових аеродромах "Саки" і "Кача" в Криму та Туапсинському НПЗ у краснодарському краї рф. В районі нафтопереробного заводу зафіксовано мінімум 40 вибухів.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження по низці стратегічних об’єктів російських загарбників у Краснодарському краї рф - Туапсинського НПЗ - та на тимчасово окупованій території Криму - військових аеродромів "Саки" і "Кача", пише УНН.
Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 26 лютого 2025 року завдали ударів по низці стратегічних об’єктів російських загарбників у Краснодарському краї рф та на тимчасово окупованій території українського Криму. Серед іншого, здійснено вогневе ураження військових аеродромів "Саки" і "Кача", а також Туапсинського нафтопереробного заводу
Як вказано, Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим об’ємом 12 млн тонн/рік. Понад 90% вироблених нафтопродуктів поставляється на експорт. Також підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. "У районі нафтопереробного заводу зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу", - зазначили у Генштабі.
Результати ураження, як повідомляється, уточнюються.
"Удари по військових та стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватимуть. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
Понад 40 вибухів: дрони ГУР атакували морський порт і НПЗ в російському туапсе26.02.25, 14:30 • 32056 переглядiв