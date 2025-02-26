Генштаб подтвердил поражение военных аэродромов в Крыму и Туапсинского НПЗ

ukenru
Эксклюзив
Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
14:30 • 19164 просмотра

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым
13:56 • 39391 просмотра

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым

Эксклюзив
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
11:28 • 117328 просмотра

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

Эксклюзив
Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
26 февраля, 08:58 • 109949 просмотра

Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
26 февраля, 07:55 • 112118 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 112654 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 116700 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
25 февраля, 16:37 • 111000 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

Эксклюзив
АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
25 февраля, 16:22 • 104888 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования
25 февраля, 15:51 • 96420 просмотра

Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС не сможет самостоятельно закрыть пробел от остановки USAID - французский министр

ЕС не сможет самостоятельно закрыть пробел от остановки USAID - французский министр

26 февраля, 06:38 • 108163 просмотра
Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА

Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА

26 февраля, 06:49 • 69730 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 119367 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

10:54 • 122949 просмотра
Продлили ли срок бронирования работников аграриев: министр объяснил

Продлили ли срок бронирования работников аграриев: министр объяснил

10:55 • 42843 просмотра
публикации
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

11:28 • 117318 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

10:54 • 122949 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 173409 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 226337 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 303361 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 119367 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 116481 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 123884 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 123990 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 138795 просмотра
Актуальное
Генштаб подтвердил поражение военных аэродромов в Крыму и Туапсинского НПЗ

Генштаб подтвердил поражение военных аэродромов в Крыму и Туапсинского НПЗ

Киев  •  УНН

 • 2603 просмотра

Read in English

ВСУ подтвердили успешные удары по военным аэродромам «Саки» и «Кача» в Крыму и Туапсинскому НПЗ в краснодарском крае рф. В районе нефтеперерабатывающего завода зафиксировано минимум 40 взрывов.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение по ряду стратегических объектов российских захватчиков в Краснодарском крае рф - Туапсинского НПЗ - и на временно оккупированной территории Крыма - военных аэродромов "Саки" и "Кача", пишет УНН.

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 26 февраля 2025 года нанесли удары по ряду стратегических объектов российских захватчиков в Краснодарском крае рф и на временно оккупированной территории украинского Крыма. Среди прочего, осуществлено огневое поражение военных аэродромов "Саки" и "Кача", а также Туапсинского нефтеперерабатывающего завода

- указали в Генштабе в соцсетях.

Как указано, Туапсинский НПЗ осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн/год. Более 90% производимых нефтепродуктов поставляется на экспорт. Также предприятие активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии. "В районе нефтеперерабатывающего завода зафиксировано не менее 40 взрывов. Есть информация о повреждении инфраструктуры завода", - отметили в Генштабе.

Результаты поражения, как сообщается, уточняются.

"Удары по военным и стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии рф против Украины, будут продолжаться. Дальше будет! Слава Украине!" - отметили в Генштабе.

Более 40 взрывов: дроны ГУР атаковали морской порт и НПЗ в российском туапсе26.02.25, 14:30 • 17150 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
krymКрым
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы