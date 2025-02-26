Генштаб подтвердил поражение военных аэродромов в Крыму и Туапсинского НПЗ
Киев • УНН
ВСУ подтвердили успешные удары по военным аэродромам «Саки» и «Кача» в Крыму и Туапсинскому НПЗ в краснодарском крае рф. В районе нефтеперерабатывающего завода зафиксировано минимум 40 взрывов.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение по ряду стратегических объектов российских захватчиков в Краснодарском крае рф - Туапсинского НПЗ - и на временно оккупированной территории Крыма - военных аэродромов "Саки" и "Кача", пишет УНН.
Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 26 февраля 2025 года нанесли удары по ряду стратегических объектов российских захватчиков в Краснодарском крае рф и на временно оккупированной территории украинского Крыма. Среди прочего, осуществлено огневое поражение военных аэродромов "Саки" и "Кача", а также Туапсинского нефтеперерабатывающего завода
Как указано, Туапсинский НПЗ осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн/год. Более 90% производимых нефтепродуктов поставляется на экспорт. Также предприятие активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии. "В районе нефтеперерабатывающего завода зафиксировано не менее 40 взрывов. Есть информация о повреждении инфраструктуры завода", - отметили в Генштабе.
Результаты поражения, как сообщается, уточняются.
"Удары по военным и стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии рф против Украины, будут продолжаться. Дальше будет! Слава Украине!" - отметили в Генштабе.
Более 40 взрывов: дроны ГУР атаковали морской порт и НПЗ в российском туапсе26.02.25, 14:30 • 17150 просмотров