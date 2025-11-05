Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters

ukenru
11:19 • 3236 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
10:32 • 9140 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
08:57 • 12801 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12 • 15438 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
07:17 • 14873 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 31687 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 31515 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 53839 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 41160 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 38818 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дроны атаковали ТЭЦ в российском городе ОрелVideo5 ноября, 02:29 • 23039 просмотра
В ЕС рассматривают возможность введения "испытательного срока" для новых стран-членов5 ноября, 03:38 • 14830 просмотра
США нанесли авиаудар по судну в Тихом океане: двое погибшихVideo5 ноября, 04:09 • 6592 просмотра
Демократы одержали победу на первых масштабных выборах после возвращения Трампа к власти5 ноября, 04:50 • 14593 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 10274 просмотра
публикации
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 2826 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 5932 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 58548 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 54240 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 52723 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Сергей Лещенко
Петер Сийярто
Роберт Паттинсон
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Венгрия
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 10456 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 29460 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 43232 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 45930 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 41054 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Financial Times
9К720 Искандер

Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters

Киев • УНН

 • 3720 просмотра

Российский черноморский порт Туапсе приостановил экспорт топлива, а местный НПЗ прекратил переработку нефти после атак беспилотников 2 ноября. Три танкера, находившиеся в порту во время атаки, были отведены от причалов.

Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters

Российский черноморский порт Туапсе приостановил экспорт топлива, а местный НПЗ прекратил переработку нефти после атак беспилотников на его инфраструктуру 2 ноября, со ссылкой на два отраслевых источника и данные LSEG по отслеживанию движения судов сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Источники сообщили, что контролируемый "роснефтью" НПЗ, экспортирующий большую часть своей продукции, остановил переработку нефти на следующий день после поражения из-за повреждения портовой инфраструктуры.

До атаки предполагалось, что Туапсе увеличит экспорт нефтепродуктов в ноябре.

По данным LSEG, во время атаки в порту находились три танкера для погрузки нефти, дизельного топлива и мазута.

По состоянию на среду все суда были отведены от причалов и поставлены на якорь неподалеку от порта, свидетельствуют имеющиеся данные.

Ориентированный на экспорт Туапсинский завод, мощность переработки которого составляет 240 000 баррелей нефти в сутки, производит нефть, мазут, вакуумный газойль и высокосернистое дизельное топливо. Этот НПЗ, который также неоднократно становился целью беспилотников, преимущественно поставляет продукцию в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию, пишет издание.

Генштаб подтвердил поражение военных аэродромов в Крыму и Туапсинского НПЗ26.02.25, 16:51 • 24595 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Малайзия
Сингапур
Китай
Турция