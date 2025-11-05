Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters
Киев • УНН
Российский черноморский порт Туапсе приостановил экспорт топлива, а местный НПЗ прекратил переработку нефти после атак беспилотников 2 ноября. Три танкера, находившиеся в порту во время атаки, были отведены от причалов.
Российский черноморский порт Туапсе приостановил экспорт топлива, а местный НПЗ прекратил переработку нефти после атак беспилотников на его инфраструктуру 2 ноября, со ссылкой на два отраслевых источника и данные LSEG по отслеживанию движения судов сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Источники сообщили, что контролируемый "роснефтью" НПЗ, экспортирующий большую часть своей продукции, остановил переработку нефти на следующий день после поражения из-за повреждения портовой инфраструктуры.
До атаки предполагалось, что Туапсе увеличит экспорт нефтепродуктов в ноябре.
По данным LSEG, во время атаки в порту находились три танкера для погрузки нефти, дизельного топлива и мазута.
По состоянию на среду все суда были отведены от причалов и поставлены на якорь неподалеку от порта, свидетельствуют имеющиеся данные.
Ориентированный на экспорт Туапсинский завод, мощность переработки которого составляет 240 000 баррелей нефти в сутки, производит нефть, мазут, вакуумный газойль и высокосернистое дизельное топливо. Этот НПЗ, который также неоднократно становился целью беспилотников, преимущественно поставляет продукцию в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию, пишет издание.
