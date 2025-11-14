Нефть подорожала на 2% после поражения нефтебазы в новороссийске

Цены на нефть подскочили примерно на 2% в пятницу на фоне опасений по поводу поставок после атаки беспилотника на нефтебазу в российском черноморском порту Новороссийск, крупном экспортном узле, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

К 03:15 по Гринвичу (05:15 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,24, или на 1,97%, до $64,25 за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на $1,25, или на 2,13%, до $59,94.

В результате атаки утром в пятницу было повреждено судно в порту, жилые дома и нефтебаза в российском черноморском порту Новороссийск, в результате чего пострадали три члена экипажа судна, сообщили российские официальные лица.

Новороссийск подвергся атаке беспилотников, поврежден нефтетерминал

"Атаки украинских беспилотников на порт Новороссийск вызвали новые опасения по поводу перебоев с поставками нефти, поскольку этот порт является вторым по величине узлом экспорта нефти в россии и последовали за очередной крупной атакой на Туапсе, произошедшей всего две недели назад", - заявила Джун Го, старший аналитик нефтяного рынка Sparta Commodities.

Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters

"Масштабы ущерба пока неизвестны, но если ситуация продолжит развиваться в том же духе, то поставки нефти и нефтепродуктов из россии сократятся", - сказала эксперт.

Рост цен произошел после того, как в среду цены на нефть марок Brent и WTI упали примерно на 3% на фоне публикации отчета ОПЕК, в котором говорится о том, что мировое предложение нефти будет соответствовать спросу в 2026 году, что является очередным отклонением от предыдущих прогнозов о дефиците предложения.

За эту неделю цена на нефть Brent выросла на 0,94%, а на нефть WTI – на 0,28%.

Управление энергетической информации США (EIA) в четверг сообщило о более значительном, чем ожидалось, росте запасов нефти в США на прошлой неделе, тогда как запасы бензина и дистиллятов снизились меньше, чем ожидалось.

Инвесторы также следят за влиянием западных санкций на поставки российской нефти и торговые потоки.

США ввели санкции против российских нефтяных компаний "лукойл" и "роснефть" в рамках усилий по привлечению кремля к мирным переговорам по войне рф против Украины. Санкции запрещают сделки с российскими компаниями после 21 ноября.

Около 1,4 млн баррелей российской нефти в сутки, что составляет почти треть от потенциала морского экспорта страны, добавилось к запасам на танкерах, поскольку разгрузка замедляется из-за санкций США против "роснефти" и "лукойла", сообщил в четверг JPMorgan.

Миллиарды баррелей нефти скапливаются на танкерах в океанах, это указывает на напряженность из-за санкций - Bloomberg

Банк также заявил, что после 21 ноября, когда истекает дедлайн по приему нефти от компаний, попавших под санкции, разгрузка грузов может значительно усложниться.