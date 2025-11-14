$42.040.02
07:50
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
07:19 • 37520 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 раненыPhoto
07:18 • 36882 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 86229 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 125249 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 123980 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 250108 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 112903 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 99640 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 202862 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Нефть подорожала на 2% после поражения нефтебазы в новороссийске

Киев • УНН

 1458 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,97% до $64,25 за баррель, а WTI подорожала на 2,13% до $59,94. Это произошло после атаки беспилотника на нефтебазу в Новороссийске, что вызвало опасения относительно поставок.

Нефть подорожала на 2% после поражения нефтебазы в новороссийске

Цены на нефть подскочили примерно на 2% в пятницу на фоне опасений по поводу поставок после атаки беспилотника на нефтебазу в российском черноморском порту Новороссийск, крупном экспортном узле, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

К 03:15 по Гринвичу (05:15 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,24, или на 1,97%, до $64,25 за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на $1,25, или на 2,13%, до $59,94.

В результате атаки утром в пятницу было повреждено судно в порту, жилые дома и нефтебаза в российском черноморском порту Новороссийск, в результате чего пострадали три члена экипажа судна, сообщили российские официальные лица.

Новороссийск подвергся атаке беспилотников, поврежден нефтетерминал14.11.25, 02:25 • 6756 просмотров

"Атаки украинских беспилотников на порт Новороссийск вызвали новые опасения по поводу перебоев с поставками нефти, поскольку этот порт является вторым по величине узлом экспорта нефти в россии и последовали за очередной крупной атакой на Туапсе, произошедшей всего две недели назад", - заявила Джун Го, старший аналитик нефтяного рынка Sparta Commodities.

Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters05.11.25, 12:59 • 18935 просмотров

"Масштабы ущерба пока неизвестны, но если ситуация продолжит развиваться в том же духе, то поставки нефти и нефтепродуктов из россии сократятся", - сказала эксперт.

Рост цен произошел после того, как в среду цены на нефть марок Brent и WTI упали примерно на 3% на фоне публикации отчета ОПЕК, в котором говорится о том, что мировое предложение нефти будет соответствовать спросу в 2026 году, что является очередным отклонением от предыдущих прогнозов о дефиците предложения.

За эту неделю цена на нефть Brent выросла на 0,94%, а на нефть WTI – на 0,28%.

Управление энергетической информации США (EIA) в четверг сообщило о более значительном, чем ожидалось, росте запасов нефти в США на прошлой неделе, тогда как запасы бензина и дистиллятов снизились меньше, чем ожидалось.

Инвесторы также следят за влиянием западных санкций на поставки российской нефти и торговые потоки.

США ввели санкции против российских нефтяных компаний "лукойл" и "роснефть" в рамках усилий по привлечению кремля к мирным переговорам по войне рф против Украины. Санкции запрещают сделки с российскими компаниями после 21 ноября.

Около 1,4 млн баррелей российской нефти в сутки, что составляет почти треть от потенциала морского экспорта страны, добавилось к запасам на танкерах, поскольку разгрузка замедляется из-за санкций США против "роснефти" и "лукойла", сообщил в четверг JPMorgan.

Миллиарды баррелей нефти скапливаются на танкерах в океанах, это указывает на напряженность из-за санкций - Bloomberg12.11.25, 13:00 • 5402 просмотра

Банк также заявил, что после 21 ноября, когда истекает дедлайн по приему нефти от компаний, попавших под санкции, разгрузка грузов может значительно усложниться.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
JPMorgan Chase
ОПЕК
Reuters
Украина