Экспорт нефти из российского порта нНовороссийск приостановлен после атаки дрона - Reuters

Российский черноморский порт Новороссийск прекратил экспорт нефти после атаки дронов, со ссылкой на источники сообщает Reuters, пишет УНН.
Российский черноморский порт Новороссийск в пятницу приостановил экспорт нефти после атаки дронов, а нефтепроводная монополия "транснефть" приостановила поставки нефти в порт, сообщили агентству Reuters два источника в отрасли.
"транснефть", как указано, отказалась от комментариев.
