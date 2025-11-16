Порт в новороссийске возобновил загрузку нефти после украинской атаки - Reuters
Киев • УНН
Крупнейший порт рф на Черном море, новороссийск, возобновил экспорт нефти после временной остановки 14 ноября. Это произошло после атаки беспилотников, которая повлекла за собой повреждения нефтетерминала.
В россии порт новороссийска возобновил загрузку нефти после недавней украинской атаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Порт Новороссийска, являющийся крупнейшим портом РФ на Черном море, а также соседний терминал Каспийского трубопроводного консорциума приостановили экспорт нефти в пятницу, 14 ноября. В результате мировые цены на нефть подскочили более чем на 2%.
На новороссийск приходится около пятой части российского экспорта нефти, и длительное закрытие заставило бы закрыть нефтяные скважины в западной Сибири. Это значительно уменьшило бы объем нефти, поставляемой на мировые рынки вторым по величине экспортером в мире
В то же время в октябре текущего года в порту Новороссийска было отгружено 3,22 млн тонн российской сырой нефти, или 761 000 баррелей в день. Также в октябре текущего года было экспортировано 1,794 млн тонн нефтепродуктов, сообщает Reuters.
Напомним
В ночь на 14 ноября новороссийск атаковали беспилотники. Они повредили нефтетерминал на перегрузочном комплексе "Шесхарис" и вызвали пожар.