Порт в новороссийске возобновил загрузку нефти после украинской атаки - Reuters

В россии порт новороссийска возобновил загрузку нефти после недавней украинской атаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Порт Новороссийска, являющийся крупнейшим портом РФ на Черном море, а также соседний терминал Каспийского трубопроводного консорциума приостановили экспорт нефти в пятницу, 14 ноября. В результате мировые цены на нефть подскочили более чем на 2%.

На новороссийск приходится около пятой части российского экспорта нефти, и длительное закрытие заставило бы закрыть нефтяные скважины в западной Сибири. Это значительно уменьшило бы объем нефти, поставляемой на мировые рынки вторым по величине экспортером в мире