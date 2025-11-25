Вугільна галузь росії занурюється у кризу: 74% компаній збиткові, 23% зупинили виробництво - розвідка

$42.370.10
48.920.21
ukenru
16:32 • 4770 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 11403 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 12577 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 12385 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 11905 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 11967 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 12347 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 24328 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 13387 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11558 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.6м/с
86%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф25 листопада, 08:07 • 28822 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 47620 перегляди
Атака рф на Україну 25 листопада: російський дрон впав на будинок у МолдовіPhoto25 листопада, 08:39 • 4024 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді25 листопада, 09:24 • 20527 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23 • 7340 перегляди
Публікації
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 24328 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 34498 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 86220 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 115023 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 104208 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кір Стармер
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23 • 7572 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 47735 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 67425 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 68422 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 75588 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Financial Times

Вугільна галузь росії занурюється у кризу: 74% компаній збиткові, 23% зупинили виробництво - розвідка

Київ • УНН

 • 392 перегляди

У третьому кварталі 2025 року вугільна галузь росії поглибилася в системні дисбаланси, що призвело до стійкої кризи, згідно з даними Служби зовнішньої розвідки. 74% компаній працюють зі збитками, а 23% повністю зупинили виробництво, при цьому сукупний збиток галузі досяг 3,32 млрд доларів.

Вугільна галузь росії занурюється у кризу: 74% компаній збиткові, 23% зупинили виробництво - розвідка

У вугільній галузі росії в третьому кварталі 2025 року поглибилися системні дисбаланси, що вже вивели сектор у зону стійкої кризи. За наявними даними, 74 % компаній працюють зі збитками, а 23 % повністю зупинили виробництво, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

За даними розвідки, сукупний збиток галузі досяг 3,32 млрд дол. та, за оцінками, може зрости до 4,42 млрд дол. до кінця року. Поточна динаміка свідчить: ситуація є нестабільною, але ключове погіршення ще попереду.

Видобуток вугілля скорочується третій рік поспіль. Минулого року сектор зафіксував 1,41 млрд дол. США збитків і кредиторську заборгованість близько 15,1 млрд дол. США. Частка збиткових підприємств становила 53 %. До кінця 2025 року боргове навантаження може зрости приблизно до 18,9 млрд дол. США, що ускладнює доступ до фінансування та підвищує ризики ланцюгових банкрутств 

- йдеться у повідомленні.

Погіршення перспектив зумовлене втратою традиційних ринків збуту після повномасштабного вторгнення рф в Україну, різким падінням експортних цін – з 148–192 дол. США за тонну у 2022 році до 72–106 дол. США у 2024-му – та обмеженнями східної інфраструктури, що блокує швидку переорієнтацію на азійський напрямок.

Металургійна промисловість росії занепадає через експортні обмеження та конкуренцію з китайськими виробниками - розвідка18.11.25, 14:11 • 3741 перегляд

Кризові явища поглиблюються і серед приватних виробників. "Мечел" у III кварталі 2025 року скоротив видобуток на 55 % порівняно з минулим роком, до 1,28 млн т, а за дев’ять місяців – на 38 %. Чистий збиток компанії у першому півріччі зріс у 2,4 раза, до 5,69 млрд дол. США – найвищого рівня з 2015 року.

Компанії зі слабшими фінансовими позиціями можуть увійти у стан дефолту вже протягом найближчих 6–12 місяців. При цьому окремі великі приватні гравці ризикують зіткнутися з примусовою реструктуризацією або фактичним переходом під контроль держави. Запроваджені урядом тимчасові механізми підтримки не демонструють ефективності, а у 2026 році частка неплатоспроможних підприємств лише зростатиме - резюмували у розвідці.

Зарплатна криза охопила всі регіони росії: заборгованість перевищила 1,95 млрд рублів - розвідка21.11.25, 20:12 • 4332 перегляди

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Україна