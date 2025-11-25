Вугільна галузь росії занурюється у кризу: 74% компаній збиткові, 23% зупинили виробництво - розвідка

У вугільній галузі росії в третьому кварталі 2025 року поглибилися системні дисбаланси, що вже вивели сектор у зону стійкої кризи. За наявними даними, 74 % компаній працюють зі збитками, а 23 % повністю зупинили виробництво, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

За даними розвідки, сукупний збиток галузі досяг 3,32 млрд дол. та, за оцінками, може зрости до 4,42 млрд дол. до кінця року. Поточна динаміка свідчить: ситуація є нестабільною, але ключове погіршення ще попереду.

Видобуток вугілля скорочується третій рік поспіль. Минулого року сектор зафіксував 1,41 млрд дол. США збитків і кредиторську заборгованість близько 15,1 млрд дол. США. Частка збиткових підприємств становила 53 %. До кінця 2025 року боргове навантаження може зрости приблизно до 18,9 млрд дол. США, що ускладнює доступ до фінансування та підвищує ризики ланцюгових банкрутств - йдеться у повідомленні.

Погіршення перспектив зумовлене втратою традиційних ринків збуту після повномасштабного вторгнення рф в Україну, різким падінням експортних цін – з 148–192 дол. США за тонну у 2022 році до 72–106 дол. США у 2024-му – та обмеженнями східної інфраструктури, що блокує швидку переорієнтацію на азійський напрямок.

Кризові явища поглиблюються і серед приватних виробників. "Мечел" у III кварталі 2025 року скоротив видобуток на 55 % порівняно з минулим роком, до 1,28 млн т, а за дев’ять місяців – на 38 %. Чистий збиток компанії у першому півріччі зріс у 2,4 раза, до 5,69 млрд дол. США – найвищого рівня з 2015 року.

Компанії зі слабшими фінансовими позиціями можуть увійти у стан дефолту вже протягом найближчих 6–12 місяців. При цьому окремі великі приватні гравці ризикують зіткнутися з примусовою реструктуризацією або фактичним переходом під контроль держави. Запроваджені урядом тимчасові механізми підтримки не демонструють ефективності, а у 2026 році частка неплатоспроможних підприємств лише зростатиме - резюмували у розвідці.

