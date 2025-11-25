Угольная отрасль россии погружается в кризис: 74% компаний убыточны, 23% остановили производство – разведка

$42.370.10
16:32
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
15:19
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Завод с самолетом А-60, производство дронов, нефтетерминал и НПЗ в рф: Генштаб подтвердил поражение украинскими "Барсами" и "Нептунами"25 ноября, 08:57
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре25 ноября, 09:24
На Львовщине намело до полуметра снега: пограничники показали фото и дали советы туристамPhoto25 ноября, 09:27
Женщина перегородила доступ к укрытию в Киеве, потому что сама его обустроила: ее привлекли к ответственности - полицияPhoto13:17
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00
Печенье "Орешек" как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Кир Стармер
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Государственная граница Украины
Венгрия
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12
Financial Times

Угольная отрасль россии погружается в кризис: 74% компаний убыточны, 23% остановили производство – разведка

Киев • УНН

 1042 просмотра

В третьем квартале 2025 года угольная отрасль россии углубилась в системные дисбалансы, что привело к устойчивому кризису, согласно данным Службы внешней разведки. 74% компаний работают с убытками, а 23% полностью остановили производство, при этом совокупный убыток отрасли достиг 3,32 млрд долларов.

Угольная отрасль россии погружается в кризис: 74% компаний убыточны, 23% остановили производство – разведка

В угольной отрасли россии в третьем квартале 2025 года углубились системные дисбалансы, уже выведшие сектор в зону устойчивого кризиса. По имеющимся данным, 74 % компаний работают с убытками, а 23 % полностью остановили производство, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, совокупный убыток отрасли достиг 3,32 млрд долл. и, по оценкам, может вырасти до 4,42 млрд долл. к концу года. Текущая динамика свидетельствует: ситуация нестабильна, но ключевое ухудшение еще впереди.

Добыча угля сокращается третий год подряд. В прошлом году сектор зафиксировал 1,41 млрд долл. США убытков и кредиторскую задолженность около 15,1 млрд долл. США. Доля убыточных предприятий составила 53 %. К концу 2025 года долговая нагрузка может вырасти примерно до 18,9 млрд долл. США, что усложняет доступ к финансированию и повышает риски цепных банкротств 

- говорится в сообщении.

Ухудшение перспектив обусловлено потерей традиционных рынков сбыта после полномасштабного вторжения РФ в Украину, резким падением экспортных цен – со 148–192 долл. США за тонну в 2022 году до 72–106 долл. США в 2024-м – и ограничениями восточной инфраструктуры, что блокирует быструю переориентацию на азиатское направление.

Металлургическая промышленность россии приходит в упадок из-за экспортных ограничений и конкуренции с китайскими производителями - разведка18.11.25, 14:11

Кризисные явления углубляются и среди частных производителей. "Мечел" в III квартале 2025 года сократил добычу на 55 % по сравнению с прошлым годом, до 1,28 млн т, а за девять месяцев – на 38 %. Чистый убыток компании в первом полугодии вырос в 2,4 раза, до 5,69 млрд долл. США – самого высокого уровня с 2015 года.

Компании со слабыми финансовыми позициями могут войти в состояние дефолта уже в течение ближайших 6–12 месяцев. При этом отдельные крупные частные игроки рискуют столкнуться с принудительной реструктуризацией или фактическим переходом под контроль государства. Введенные правительством временные механизмы поддержки не демонстрируют эффективности, а в 2026 году доля неплатежеспособных предприятий будет только расти - резюмировали в разведке.

Зарплатный кризис охватил все регионы России: задолженность превысила 1,95 млрд рублей - разведка21.11.25, 20:12

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Украина