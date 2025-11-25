Угольная отрасль россии погружается в кризис: 74% компаний убыточны, 23% остановили производство – разведка

В угольной отрасли россии в третьем квартале 2025 года углубились системные дисбалансы, уже выведшие сектор в зону устойчивого кризиса. По имеющимся данным, 74 % компаний работают с убытками, а 23 % полностью остановили производство, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, совокупный убыток отрасли достиг 3,32 млрд долл. и, по оценкам, может вырасти до 4,42 млрд долл. к концу года. Текущая динамика свидетельствует: ситуация нестабильна, но ключевое ухудшение еще впереди.

Добыча угля сокращается третий год подряд. В прошлом году сектор зафиксировал 1,41 млрд долл. США убытков и кредиторскую задолженность около 15,1 млрд долл. США. Доля убыточных предприятий составила 53 %. К концу 2025 года долговая нагрузка может вырасти примерно до 18,9 млрд долл. США, что усложняет доступ к финансированию и повышает риски цепных банкротств - говорится в сообщении.

Ухудшение перспектив обусловлено потерей традиционных рынков сбыта после полномасштабного вторжения РФ в Украину, резким падением экспортных цен – со 148–192 долл. США за тонну в 2022 году до 72–106 долл. США в 2024-м – и ограничениями восточной инфраструктуры, что блокирует быструю переориентацию на азиатское направление.

Металлургическая промышленность россии приходит в упадок из-за экспортных ограничений и конкуренции с китайскими производителями - разведка

Кризисные явления углубляются и среди частных производителей. "Мечел" в III квартале 2025 года сократил добычу на 55 % по сравнению с прошлым годом, до 1,28 млн т, а за девять месяцев – на 38 %. Чистый убыток компании в первом полугодии вырос в 2,4 раза, до 5,69 млрд долл. США – самого высокого уровня с 2015 года.

Компании со слабыми финансовыми позициями могут войти в состояние дефолта уже в течение ближайших 6–12 месяцев. При этом отдельные крупные частные игроки рискуют столкнуться с принудительной реструктуризацией или фактическим переходом под контроль государства. Введенные правительством временные механизмы поддержки не демонстрируют эффективности, а в 2026 году доля неплатежеспособных предприятий будет только расти - резюмировали в разведке.

Зарплатный кризис охватил все регионы России: задолженность превысила 1,95 млрд рублей - разведка