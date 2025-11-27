Способны нанести ущерб военной машине кремля: аналитики США выявили малоизвестные, но потенциально важные санкции против рф - The Guardian

$42.300.10
48.950.00
ukenru
12:37 • 904 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 2618 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 5358 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
08:20 • 10917 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 21166 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 15295 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 36061 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 36535 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 72430 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 34645 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
93%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении27 ноября, 03:23 • 24707 просмотра
Стрельба возле Белого дома: власти опровергли смерть двух нацгвардейцев, а правоохранители идентифицировали стрелка27 ноября, 03:58 • 4034 просмотра
ISW: Россия сможет полностью захватить Донецкую область в августе 2027 года при текущих темпах продвижения27 ноября, 04:30 • 11552 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 11685 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 11091 просмотра
публикации
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo12:37 • 904 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 3128 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 11172 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
07:45 • 21167 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04 • 36618 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Женева
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 11744 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 42427 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 76367 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 92416 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 92123 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Золото

Способны нанести ущерб военной машине кремля: аналитики США выявили малоизвестные, но потенциально важные санкции против рф - The Guardian

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Американские аналитики определили малоизвестные санкции, которые могут нанести ущерб российской военной машине, сосредоточившись на химических веществах для смазочных материалов и шин. Блокировка китайской компании Xinxiang Richful и других поставщиков может создать дефицит этих критически важных материалов.

Способны нанести ущерб военной машине кремля: аналитики США выявили малоизвестные, но потенциально важные санкции против рф - The Guardian

Американские аналитики определили несколько малоизвестных, но потенциально важных санкций, которые могут нанести ущерб российской военной машине и замедлить дальнейшее продвижение в Украине. По их мнению, Запад вряд ли будет их применять в ближайшее время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По словам представителей американской группы Dekleptocracy, занимающейся исследованием военной составляющей российской экономики, речь идет о химических веществах, используемых для производства механических смазочных материалов и военных шин. Эта отрасль, по мнению исследователей, является уязвимым местом, которое могут использовать политики США, Великобритании и ЕС.

Кристофер Харрисон, президент группы и бывший эксперт Государственного департамента США по вопросам россии, описал эти цели как "незаметные и специфические", в отличие от микрочипов и нефтяных компаний, которые обычно привлекают внимание правительств. Но их трудно заменить, и они необходимы для способности москвы выставлять танки и вести боевые действия против Украины, отметил эксперт.

Сейчас лишь несколько компаний в мире производят химические добавки для механических смазочных материалов - моторного масла для танков и автомобилей. Почти все они прекратили продажу химических веществ в россию в начале полномасштабного вторжения в Украину - это привело к дефициту соответствующей продукции и жалобам от российских автомобилистов.

В то же время одна китайская компания, Xinxiang Richful, сейчас удовлетворяет значительную часть спроса россии, поставляя до восьми миллионов килограммов смазочных материалов в год.

По мнению исследователей, блокировка этой компании, а также нескольких более мелких поставщиков, приведет к дефициту механических смазочных материалов в россии. Кроме того, отмечается, что россия имеет ограниченные внутренние возможности для производства ускорителей вулканизации и других веществ, необходимых для производства шин военного назначения.

Напомним

Центральный банк российской федерации впервые начал прямые продажи золота из своих резервов на внутреннем рынке. Это делается с целью поддержать рубль, обеспечить ликвидность корпораций и покрыть бюджетные потребности на фоне стремительного истощения других ресурсов из-за полномасштабной агрессии против Украины.

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Техника
Государственный бюджет
Война в Украине
Золото
Хранитель
Европейский Союз
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина