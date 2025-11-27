Американские аналитики определили несколько малоизвестных, но потенциально важных санкций, которые могут нанести ущерб российской военной машине и замедлить дальнейшее продвижение в Украине. По их мнению, Запад вряд ли будет их применять в ближайшее время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По словам представителей американской группы Dekleptocracy, занимающейся исследованием военной составляющей российской экономики, речь идет о химических веществах, используемых для производства механических смазочных материалов и военных шин. Эта отрасль, по мнению исследователей, является уязвимым местом, которое могут использовать политики США, Великобритании и ЕС.

Кристофер Харрисон, президент группы и бывший эксперт Государственного департамента США по вопросам россии, описал эти цели как "незаметные и специфические", в отличие от микрочипов и нефтяных компаний, которые обычно привлекают внимание правительств. Но их трудно заменить, и они необходимы для способности москвы выставлять танки и вести боевые действия против Украины, отметил эксперт.

Сейчас лишь несколько компаний в мире производят химические добавки для механических смазочных материалов - моторного масла для танков и автомобилей. Почти все они прекратили продажу химических веществ в россию в начале полномасштабного вторжения в Украину - это привело к дефициту соответствующей продукции и жалобам от российских автомобилистов.

В то же время одна китайская компания, Xinxiang Richful, сейчас удовлетворяет значительную часть спроса россии, поставляя до восьми миллионов килограммов смазочных материалов в год.

По мнению исследователей, блокировка этой компании, а также нескольких более мелких поставщиков, приведет к дефициту механических смазочных материалов в россии. Кроме того, отмечается, что россия имеет ограниченные внутренние возможности для производства ускорителей вулканизации и других веществ, необходимых для производства шин военного назначения.

Напомним

Центральный банк российской федерации впервые начал прямые продажи золота из своих резервов на внутреннем рынке. Это делается с целью поддержать рубль, обеспечить ликвидность корпораций и покрыть бюджетные потребности на фоне стремительного истощения других ресурсов из-за полномасштабной агрессии против Украины.