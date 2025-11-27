"Никаких подвижек до праздников": Politico узнало, когда в ЕС начнут работать над 20-м пакетом санкций против рф

В ЕС идеи относительно 20-го пакета санкций против рф начнут обсуждать "примерно в январе", со ссылкой на источники сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Официальных лиц в кулуарах видеоконференции Совета ЕС по иностранным делам, состоявшейся в среду, и двух последующих заседаний Coreper, спросили - как обстоят дела с санкциями.

"Вердикт по 20-му пакету санкций против россии: не ожидайте никаких подвижек до праздников", - пишет издание.

"Сейчас это не приоритет", - сказал один чиновник. Другой дипломат сказал, что они ожидают, что "Еврокомиссия начнет обсуждать идеи примерно в январе".

Дипломаты сообщают, что неформальные обсуждения ведутся в подготовительных органах, особенно относительно потенциальных санкций, но это стандартная подготовительная работа. Пока ничего не дошло до уровня послов ЕС, а это означает, что межинституциональный процесс еще не начался, отмечает издание.

"Устранение лазеек - всегда ключевой компонент любого пакета санкций - будет центральным в 20-м пакете", - говорится в публикации.

Новое расследование Совета экономической безопасности Украины (ESCU), как пишет издание, "выявило значительные пробелы в экспортном контроле за натуральным каучуком, который имеет решающее значение для оборонной промышленности россии - шин для истребителей, ракетоносцев, систем доставки бомб".

В 2024 году из ЕС в россию было экспортировано почти 2000 тонн натурального каучука на сумму 5,1 миллиона долларов. Хотя синтетический каучук сталкивается с ограничениями ЕС с 2023 года, которые были снова усилены в 19-м пакете, "натуральный каучук остается в значительной степени нетронутым", пишет издание. Одним из крупнейших поставщиков является латвийская компания, которая поставила натурального каучука на сумму более 2,2 миллиона долларов российским компаниям, включая министерство обороны, пишет издание.

"20-й пакет, вероятно, будет сосредоточен на ограничении российских доходов от экспорта энергоносителей, главным образом путем дальнейшего сдерживания теневого флота", – сказала директор ESCU Елена Юрченко. Но постоянные уязвимости включают медленные темпы введения санкций и осторожность Брюсселя относительно вторичных санкций, направленных на посредников, которые помогают реэкспортировать товары двойного назначения в россию, указывает издание.

"Прямой экспорт из ЕС практически сведен к нулю, но реакция на посредников в третьих странах все еще недостаточно решительна", - сказала она.

