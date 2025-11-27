$42.300.10
Эксклюзив
14:27 • 1552 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 1778 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 3642 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 4422 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 6504 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 11603 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 10211 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 10826 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 13493 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
27 ноября, 07:45 • 25370 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
"Никаких подвижек до праздников": Politico узнало, когда в ЕС начнут работать над 20-м пакетом санкций против рф

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Официальные лица в ЕС не ожидают новых санкций против россии до праздников, а обсуждение 20-го пакета санкций, по сообщениям, начнется не раньше января. Этот пакет, как сообщается, сосредоточится на устранении лазеек, в частности в экспорте натурального каучука, который используется в оборонной промышленности россии.

"Никаких подвижек до праздников": Politico узнало, когда в ЕС начнут работать над 20-м пакетом санкций против рф

В ЕС идеи относительно 20-го пакета санкций против рф начнут обсуждать "примерно в январе", со ссылкой на источники сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Официальных лиц в кулуарах видеоконференции Совета ЕС по иностранным делам, состоявшейся в среду, и двух последующих заседаний Coreper, спросили - как обстоят дела с санкциями.

"Вердикт по 20-му пакету санкций против россии: не ожидайте никаких подвижек до праздников", - пишет издание.

"Сейчас это не приоритет", - сказал один чиновник. Другой дипломат сказал, что они ожидают, что "Еврокомиссия начнет обсуждать идеи примерно в январе".

Дипломаты сообщают, что неформальные обсуждения ведутся в подготовительных органах, особенно относительно потенциальных санкций, но это стандартная подготовительная работа. Пока ничего не дошло до уровня послов ЕС, а это означает, что межинституциональный процесс еще не начался, отмечает издание.

"Устранение лазеек - всегда ключевой компонент любого пакета санкций - будет центральным в 20-м пакете", - говорится в публикации.

Новое расследование Совета экономической безопасности Украины (ESCU), как пишет издание, "выявило значительные пробелы в экспортном контроле за натуральным каучуком, который имеет решающее значение для оборонной промышленности россии - шин для истребителей, ракетоносцев, систем доставки бомб".

Способны нанести ущерб военной машине кремля: аналитики США выявили малоизвестные, но потенциально важные санкции против рф - The Guardian27.11.25, 14:46 • 1518 просмотров

В 2024 году из ЕС в россию было экспортировано почти 2000 тонн натурального каучука на сумму 5,1 миллиона долларов. Хотя синтетический каучук сталкивается с ограничениями ЕС с 2023 года, которые были снова усилены в 19-м пакете, "натуральный каучук остается в значительной степени нетронутым", пишет издание. Одним из крупнейших поставщиков является латвийская компания, которая поставила натурального каучука на сумму более 2,2 миллиона долларов российским компаниям, включая министерство обороны, пишет издание.

"20-й пакет, вероятно, будет сосредоточен на ограничении российских доходов от экспорта энергоносителей, главным образом путем дальнейшего сдерживания теневого флота", – сказала директор ESCU Елена Юрченко. Но постоянные уязвимости включают медленные темпы введения санкций и осторожность Брюсселя относительно вторичных санкций, направленных на посредников, которые помогают реэкспортировать товары двойного назначения в россию, указывает издание.

"Прямой экспорт из ЕС практически сведен к нулю, но реакция на посредников в третьих странах все еще недостаточно решительна", - сказала она.

"Европа думает о немыслимом: ответные действия против россии": Politico узнало детали27.11.25, 12:12 • 2158 просмотров

Юлия Шрамко

