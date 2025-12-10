В ЕС согласовали новые санкции против рф, направленные на "теневой флот" и противодействие дестабилизации - СМИ
Киев • УНН
Европейский Союз согласовал новые санкции против россии, касающиеся противодействия дестабилизации ЕС и борьбы с российским "теневым флотом". В список, в частности, вошли 43 судна "теневого флота" рф.
В Европейском Союзе согласовали новые санкции против россии, направленные на российский "теневой флот" и противодействие дестабилизации ЕС, сообщил в среду редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.
Детали
"ЕС продолжает вводить санкции против россии", - написал Йозвяк в X.
По его словам, сегодня послы блока согласовали: введение санкций "против 9 человек/фирм, способствующих российскому "теневому флоту"". А также, добавил он, введение санкций "против 12 человек и 2 организаций, которые считаются дестабилизирующими ЕС". "Офицеры ГРУ, члены клуба "Валдай" и граждане США, Франции и Швейцарии, работающие на россию", сообщил Йозвяк.
Также речь идет о внесении в список 43 судов "теневого флота", указал журналист.
"Они получат официальный зеленый свет от послов в пятницу", - отметил Йозвяк.
