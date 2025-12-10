В ЕС согласовали новые санкции против рф, направленные на "теневой флот" и противодействие дестабилизации - СМИ

В Европейском Союзе согласовали новые санкции против россии, направленные на российский "теневой флот" и противодействие дестабилизации ЕС, сообщил в среду редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Детали

"ЕС продолжает вводить санкции против россии", - написал Йозвяк в X.

По его словам, сегодня послы блока согласовали: введение санкций "против 9 человек/фирм, способствующих российскому "теневому флоту"". А также, добавил он, введение санкций "против 12 человек и 2 организаций, которые считаются дестабилизирующими ЕС". "Офицеры ГРУ, члены клуба "Валдай" и граждане США, Франции и Швейцарии, работающие на россию", сообщил Йозвяк.

Также речь идет о внесении в список 43 судов "теневого флота", указал журналист.

"Они получат официальный зеленый свет от послов в пятницу", - отметил Йозвяк.

