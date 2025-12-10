В ЕС согласовали новые санкции против рф, направленные на "теневой флот" и противодействие дестабилизации - СМИ

$42.180.11
11:35 • 3674 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 6626 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 14950 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 14522 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 26143 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 40904 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 40424 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 31507 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 65650 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 43083 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 27955 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP07:35 • 17318 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 15229 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto08:37 • 5492 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto09:17 • 10137 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 14950 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 28041 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 65650 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 50378 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 67716 просмотра
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Андрюс Кубилиус
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Великобритания
Донецкая область
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 134 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 538 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 3166 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 15301 просмотра
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 18727 просмотра
В ЕС согласовали новые санкции против рф, направленные на "теневой флот" и противодействие дестабилизации - СМИ

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Европейский Союз согласовал новые санкции против россии, касающиеся противодействия дестабилизации ЕС и борьбы с российским "теневым флотом". В список, в частности, вошли 43 судна "теневого флота" рф.

В ЕС согласовали новые санкции против рф, направленные на "теневой флот" и противодействие дестабилизации - СМИ

В Европейском Союзе согласовали новые санкции против россии, направленные на российский "теневой флот" и противодействие дестабилизации ЕС, сообщил в среду редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Детали

"ЕС продолжает вводить санкции против россии", - написал Йозвяк в X.

По его словам, сегодня послы блока согласовали: введение санкций "против 9 человек/фирм, способствующих российскому "теневому флоту"". А также, добавил он, введение санкций "против 12 человек и 2 организаций, которые считаются дестабилизирующими ЕС". "Офицеры ГРУ, члены клуба "Валдай" и граждане США, Франции и Швейцарии, работающие на россию", сообщил Йозвяк.

Также речь идет о внесении в список 43 судов "теневого флота", указал журналист.

"Они получат официальный зеленый свет от послов в пятницу", - отметил Йозвяк.

"Никаких подвижек до праздников": Politico узнало, когда в ЕС начнут работать над 20-м пакетом санкций против рф27.11.25, 16:38 • 2923 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Радио Свобода
Швейцария
Европейский Союз
Франция
Соединённые Штаты