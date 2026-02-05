Індія вперше після заборони на продукцію з російської нафти експортувала паливо до ЄС

Компанія Reliance Industries частково розвантажила вантаж авіаційного палива в Італії. Це перший експорт Індії до регіону після набрання чинності 21 січня забороною ЄС на нафтопродукти, отримані з російської нафти, як показали дані з судновласників та торгових джерел, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Індія є одним із найбільших покупців російської нафти, і учасники ринку уважно стежать за її експортом переробленої нафти до Європи на предмет ознак торгових збоїв, які можуть призвести до зростання цін на продукцію з інших країн.

Заборона ЄС на імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти, спрямована на скорочення доходів від нафти, які москва використовує для фінансування війни в Україні.

Компанія Reliance управляє двома нафтопереробними заводами на своєму комплексі в Джамнагарі - одним, орієнтованим на експорт, і одним для внутрішнього ринку. 20 листопада компанія заявила про припинення переробки російської нафти на своєму експортно-орієнтованому підприємстві.

Танкер класу Aframax Liwa-V, зафрахтований компанією Reliance, вивантажив близько 390 000 барелів авіаційного палива, або приблизно половину свого вантажу, у порту Фьюмічіно під Римом у період з 1 по 4 лютого, як показали дані Kpler, Vortexa та дані торговельного джерела.

Liwa-V прибув до Італії приблизно 8 січня і майже три тижні був за межами порту, показали дані. Спочатку розвантаження вантажу було заплановано на 24 січня, повідомили два незалежні торгові джерела.

"Розвантаження було відкладено через погану погоду, судно вже вивантажило значну частину вантажу і чекає за межами порту для повного розвантаження", - заявив представник Reliance Industries.

На тлі того, як західні країни прагнуть скоротити свою залежність від російських енергоносіїв через війну в Україні, Індія змогла скористатися знижками на нафту, яку пропонує москва. За даними Kpler, минулого року Індія експортувала до Європи 4,1 мільйона метричних тонн авіаційного палива, що майже втричі перевищує обсяг постачань у 2021 році до початку конфлікту, і з 2022 до 2025 року забезпечувала майже 15% європейського імпорту авіаційного палива.

Компанія Reliance повідомила Reuters, що надає європейським покупцям та трейдерам письмові заяви про те, що російська нафта не використовувалася для виробництва палива, яке експортується до Європи.

"Reliance стверджує, що поділ потоків дизельного палива можливий, і можна очікувати, що компанія вивчатиме обхідні шляхи, такі як продажі на умовах FOB (франко-борт) або операції зі змішування, якщо європейські покупці збережуть обережність", - сказав аналітик Sparta Commodities Джеймс Ноель-Бесвік.

За даними Kpler, LSEG та двох торгових джерел, у січні до Європи прямувала лише одна інша партія індійського авіаційного палива на танкері Karpathos.

З моменту запровадження заборони Європа досі не отримала жодного імпортного дизельного палива з Індії.

