Індія вперше після заборони на продукцію з російської нафти експортувала паливо до ЄС

Ексклюзив
14:39 • 1444 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 8230 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузи
10:18 • 18981 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 44960 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 24760 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 24677 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 20637 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 13989 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13803 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 19884 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падає 5 лютого, 05:01
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі 5 лютого, 05:37
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - Андрющенко 5 лютого, 07:12
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я 11:46
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися 12:00
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 44963 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою 4 лютого, 11:15
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex" 3 лютого, 14:37
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка 3 лютого, 14:17
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися 3 лютого, 06:30
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Київська область
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою 13:14
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я 11:46
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з'явилося цуценя 4 лютого, 23:05
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образу 4 лютого, 19:58
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на Євробачення 4 лютого, 18:16
Індія вперше після заборони на продукцію з російської нафти експортувала паливо до ЄС

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Компанія Reliance Industries частково розвантажила вантаж авіаційного палива в Італії. Це перший експорт Індії до регіону після набрання чинності забороною ЄС на нафтопродукти з російської нафти.

Індія вперше після заборони на продукцію з російської нафти експортувала паливо до ЄС

Компанія Reliance Industries частково розвантажила вантаж авіаційного палива в Італії. Це перший експорт Індії до регіону після набрання чинності 21 січня забороною ЄС на нафтопродукти, отримані з російської нафти, як показали дані з судновласників та торгових джерел, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Індія є одним із найбільших покупців російської нафти, і учасники ринку уважно стежать за її експортом переробленої нафти до Європи на предмет ознак торгових збоїв, які можуть призвести до зростання цін на продукцію з інших країн.

Заборона ЄС на імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти, спрямована на скорочення доходів від нафти, які москва використовує для фінансування війни в Україні.

Компанія Reliance управляє двома нафтопереробними заводами на своєму комплексі в Джамнагарі - одним, орієнтованим на експорт, і одним для внутрішнього ринку. 20 листопада компанія заявила про припинення переробки російської нафти на своєму експортно-орієнтованому підприємстві.

Танкер класу Aframax Liwa-V, зафрахтований компанією Reliance, вивантажив близько 390 000 барелів авіаційного палива, або приблизно половину свого вантажу, у порту Фьюмічіно під Римом у період з 1 по 4 лютого, як показали дані Kpler, Vortexa та дані торговельного джерела.

Liwa-V прибув до Італії приблизно 8 січня і майже три тижні був за межами порту, показали дані. Спочатку розвантаження вантажу було заплановано на 24 січня, повідомили два незалежні торгові джерела.

"Розвантаження було відкладено через погану погоду, судно вже вивантажило значну частину вантажу і чекає за межами порту для повного розвантаження", - заявив представник Reliance Industries.

На тлі того, як західні країни прагнуть скоротити свою залежність від російських енергоносіїв через війну в Україні, Індія змогла скористатися знижками на нафту, яку пропонує москва. За даними Kpler, минулого року Індія експортувала до Європи 4,1 мільйона метричних тонн авіаційного палива, що майже втричі перевищує обсяг постачань у 2021 році до початку конфлікту, і з 2022 до 2025 року забезпечувала майже 15% європейського імпорту авіаційного палива.

Компанія Reliance повідомила Reuters, що надає європейським покупцям та трейдерам письмові заяви про те, що російська нафта не використовувалася для виробництва палива, яке експортується до Європи.

"Reliance стверджує, що поділ потоків дизельного палива можливий, і можна очікувати, що компанія вивчатиме обхідні шляхи, такі як продажі на умовах FOB (франко-борт) або операції зі змішування, якщо європейські покупці збережуть обережність", - сказав аналітик Sparta Commodities Джеймс Ноель-Бесвік.

За даними Kpler, LSEG та двох торгових джерел, у січні до Європи прямувала лише одна інша партія індійського авіаційного палива на танкері Karpathos.

З моменту запровадження заборони Європа досі не отримала жодного імпортного дизельного палива з Індії.

Китай нарощує імпорт російської нафти, Індія знижує до мінімуму за три роки - Bloomberg 03.02.26, 16:47

Юлія Шрамко

Економіка Новини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Reuters
Рим
Індія
Європейський Союз
Італія
Європа
Україна