Индия впервые после запрета на продукцию из российской нефти экспортировала топливо в ЕС

Компания Reliance Industries частично разгрузила груз авиационного топлива в Италии. Это первый экспорт Индии в регион после вступления в силу 21 января запрета ЕС на нефтепродукты, полученные из российской нефти, как показали данные судовладельцев и торговых источников, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Индия является одним из крупнейших покупателей российской нефти, и участники рынка внимательно следят за ее экспортом переработанной нефти в Европу на предмет признаков торговых сбоев, которые могут привести к росту цен на продукцию из других стран.

Запрет ЕС на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, направлен на сокращение доходов от нефти, которые Москва использует для финансирования войны в Украине.

Компания Reliance управляет двумя нефтеперерабатывающими заводами на своем комплексе в Джамнагаре — одним, ориентированным на экспорт, и одним для внутреннего рынка. 20 ноября компания заявила о прекращении переработки российской нефти на своем экспортно-ориентированном предприятии.

Танкер класса Aframax Liwa-V, зафрахтованный компанией Reliance, выгрузил около 390 000 баррелей авиационного топлива, или примерно половину своего груза, в порту Фьюмичино под Римом в период с 1 по 4 февраля, как показали данные Kpler, Vortexa и данные торгового источника.

Liwa-V прибыл в Италию примерно 8 января и почти три недели находился за пределами порта, показали данные. Изначально разгрузка груза была запланирована на 24 января, сообщили два независимых торговых источника.

"Разгрузка была отложена из-за плохой погоды, судно уже выгрузило значительную часть груза и ждет за пределами порта для полной разгрузки", - заявил представитель Reliance Industries.

На фоне того, как западные страны стремятся сократить свою зависимость от российских энергоносителей из-за войны в Украине, Индия смогла воспользоваться скидками на нефть, которую предлагает Москва. По данным Kpler, в прошлом году Индия экспортировала в Европу 4,1 миллиона метрических тонн авиационного топлива, что почти в три раза превышает объем поставок в 2021 году до начала конфликта, и с 2022 по 2025 год обеспечивала почти 15% европейского импорта авиационного топлива.

Компания Reliance сообщила Reuters, что предоставляет европейским покупателям и трейдерам письменные заявления о том, что российская нефть не использовалась для производства топлива, которое экспортируется в Европу.

"Reliance утверждает, что разделение потоков дизельного топлива возможно, и можно ожидать, что компания будет изучать обходные пути, такие как продажи на условиях FOB (франко-борт) или операции по смешиванию, если европейские покупатели сохранят осторожность", - сказал аналитик Sparta Commodities Джеймс Ноэль-Бесвик.

По данным Kpler, LSEG и двух торговых источников, в январе в Европу направлялась только одна другая партия индийского авиационного топлива на танкере Karpathos.

С момента введения запрета Европа до сих пор не получила ни одного импортного дизельного топлива из Индии.

Китай наращивает импорт российской нефти, Индия снижает до минимума за три года - Bloomberg