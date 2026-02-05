Индия впервые после запрета на продукцию из российской нефти экспортировала топливо в ЕС

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Эксклюзив
14:39 • 1430 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между РФ и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04 • 8216 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
10:18 • 18974 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 44951 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 24756 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 24676 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 20636 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 13989 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 13803 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 19884 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.2м/с
83%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падаетPhoto5 февраля, 05:01 • 27512 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto5 февраля, 05:37 • 28542 просмотра
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto5 февраля, 07:12 • 27239 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 12773 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились12:00 • 18635 просмотра
публикации
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
10:05 • 44951 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 60704 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 90615 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 90581 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 129076 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Харьков
Киевская область
Реклама
УНН Lite
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 6644 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 12844 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 34713 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 19939 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 19508 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Отопление
Старлинк

Индия впервые после запрета на продукцию из российской нефти экспортировала топливо в ЕС

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Компания Reliance Industries частично разгрузила груз авиационного топлива в Италии. Это первый экспорт Индии в регион после вступления в силу запрета ЕС на нефтепродукты из российской нефти.

Индия впервые после запрета на продукцию из российской нефти экспортировала топливо в ЕС

Компания Reliance Industries частично разгрузила груз авиационного топлива в Италии. Это первый экспорт Индии в регион после вступления в силу 21 января запрета ЕС на нефтепродукты, полученные из российской нефти, как показали данные судовладельцев и торговых источников, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Индия является одним из крупнейших покупателей российской нефти, и участники рынка внимательно следят за ее экспортом переработанной нефти в Европу на предмет признаков торговых сбоев, которые могут привести к росту цен на продукцию из других стран.

Запрет ЕС на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, направлен на сокращение доходов от нефти, которые Москва использует для финансирования войны в Украине.

Компания Reliance управляет двумя нефтеперерабатывающими заводами на своем комплексе в Джамнагаре — одним, ориентированным на экспорт, и одним для внутреннего рынка. 20 ноября компания заявила о прекращении переработки российской нефти на своем экспортно-ориентированном предприятии.

Танкер класса Aframax Liwa-V, зафрахтованный компанией Reliance, выгрузил около 390 000 баррелей авиационного топлива, или примерно половину своего груза, в порту Фьюмичино под Римом в период с 1 по 4 февраля, как показали данные Kpler, Vortexa и данные торгового источника.

Liwa-V прибыл в Италию примерно 8 января и почти три недели находился за пределами порта, показали данные. Изначально разгрузка груза была запланирована на 24 января, сообщили два независимых торговых источника.

"Разгрузка была отложена из-за плохой погоды, судно уже выгрузило значительную часть груза и ждет за пределами порта для полной разгрузки", - заявил представитель Reliance Industries.

На фоне того, как западные страны стремятся сократить свою зависимость от российских энергоносителей из-за войны в Украине, Индия смогла воспользоваться скидками на нефть, которую предлагает Москва. По данным Kpler, в прошлом году Индия экспортировала в Европу 4,1 миллиона метрических тонн авиационного топлива, что почти в три раза превышает объем поставок в 2021 году до начала конфликта, и с 2022 по 2025 год обеспечивала почти 15% европейского импорта авиационного топлива.

Компания Reliance сообщила Reuters, что предоставляет европейским покупателям и трейдерам письменные заявления о том, что российская нефть не использовалась для производства топлива, которое экспортируется в Европу.

"Reliance утверждает, что разделение потоков дизельного топлива возможно, и можно ожидать, что компания будет изучать обходные пути, такие как продажи на условиях FOB (франко-борт) или операции по смешиванию, если европейские покупатели сохранят осторожность", - сказал аналитик Sparta Commodities Джеймс Ноэль-Бесвик.

По данным Kpler, LSEG и двух торговых источников, в январе в Европу направлялась только одна другая партия индийского авиационного топлива на танкере Karpathos.

С момента введения запрета Европа до сих пор не получила ни одного импортного дизельного топлива из Индии.

Китай наращивает импорт российской нефти, Индия снижает до минимума за три года - Bloomberg03.02.26, 16:47 • 3608 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Reuters
Рим
Индия
Европейский Союз
Италия
Европа
Украина