россия снижает цены на нефть для Китая, чтобы привлечь покупателей - Reuters

Скидки на российскую нефть в Китай достигли нового рекорда, поскольку продавцы пытаются стимулировать спрос в Китае и компенсировать вероятные потери от продаж в Индии. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Скидки на российский экспорт нефти в Китай на этой неделе достигли нового рекорда, поскольку продавцы снизили цены, чтобы привлечь спрос со стороны крупнейшего импортера нефти в мире и компенсировать вероятные потери от продаж в Индии - пишет издание.

Отмечается, что снижение цен для Китая произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которое предусматривает прекращение закупок нефти из России, но без уточнения деталей относительно того, как и когда это произойдет.

Прекращение поставок из Индии сделает Китай единственным крупным клиентом дешевой российской нефти. Второй по величине экспортер нефти в мире уже борется со спадом спроса со стороны Индии из-за западных санкций, а запасы российской нефти в плавучих хранилищах растут - добавляет издание.

Аналитики заявляют, что базовый сценарий предполагает, что после заключения торгового соглашения Индия будет импортировать российскую нефть в объеме от 800 000 до 1 миллиона баррелей в день, или 17-21% от общего объема импорта нефти.

Импорт российской нефти в Индию достиг пика в 2 млн баррелей в день в июне прошлого года.

Так, по словам трейдеров, скидки на нефть марки ESPO, которая поставляется из тихоокеанского порта Козьмино в Китай, на этой неделе увеличились до почти 9 долларов за баррель по сравнению с ценой эталонной марки нефти Brent. В последние месяцы скидки на ESPO колебались около 7-8 долларов за баррель.

Скидки на российскую нефть марки Urals, экспортируемую из стран Балтии - обычно в Индию - составляли около 12 долларов за баррель и могут еще больше увеличиться, добавили трейдеры.

Скидки на российскую нефть, предлагаемые индийским нефтеперерабатывающим заводам, выросли за последние 10 дней, что ставит вопрос о том, будут ли переработчики заинтересованы в приобретении партий, несмотря на торговое соглашение с США, которое зависит от снижения закупок.