россия снижает цены на нефть для Китая, чтобы привлечь покупателей - Reuters

$43.170.02
51.030.08
ukru
Эксклюзив
15:05 • 16786 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 16370 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 18490 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 30191 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 62890 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 28298 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 27390 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 21981 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14889 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14535 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.5м/с
81%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 23324 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились5 февраля, 12:00 • 26609 просмотра
Пропавшую 13-летнюю девочку из Львовской области нашли мертвой5 февраля, 12:12 • 13638 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 19003 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро15:30 • 7818 просмотра
публикации
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
15:05 • 16792 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 62895 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 67939 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 97882 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 97290 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Дональд Туск
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Индия
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo18:35 • 2404 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро15:30 • 7910 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 19048 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 23369 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 47705 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Микоян МиГ-29

россия снижает цены на нефть для Китая, чтобы привлечь покупателей - Reuters

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Скидки на российскую нефть для Китая достигли нового рекорда, поскольку продавцы пытаются стимулировать спрос и компенсировать вероятные потери от продаж в Индии. Это происходит после объявления торгового соглашения между США и Индией, предусматривающего прекращение закупок российской нефти.

россия снижает цены на нефть для Китая, чтобы привлечь покупателей - Reuters

Скидки на российскую нефть в Китай достигли нового рекорда, поскольку продавцы пытаются стимулировать спрос в Китае и компенсировать вероятные потери от продаж в Индии. Об этом пишет Reuters, передает УНН

Скидки на российский экспорт нефти в Китай на этой неделе достигли нового рекорда, поскольку продавцы снизили цены, чтобы привлечь спрос со стороны крупнейшего импортера нефти в мире и компенсировать вероятные потери от продаж в Индии 

- пишет издание. 

Отмечается, что снижение цен для Китая произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которое предусматривает прекращение закупок нефти из России, но без уточнения деталей относительно того, как и когда это произойдет.

Сокращение пошлин в обмен на прекращение Нью-Дели закупок российской нефти: Индия анонсировала подписание торгового соглашения с США в марте05.02.26, 14:53 • 3102 просмотра

Прекращение поставок из Индии сделает Китай единственным крупным клиентом дешевой российской нефти. Второй по величине экспортер нефти в мире уже борется со спадом спроса со стороны Индии из-за западных санкций, а запасы российской нефти в плавучих хранилищах растут 

- добавляет издание. 

Аналитики заявляют, что базовый сценарий предполагает, что после заключения торгового соглашения Индия будет импортировать российскую нефть в объеме от 800 000 до 1 миллиона баррелей в день, или 17-21% от общего объема импорта нефти.

Импорт российской нефти в Индию достиг пика в 2 млн баррелей в день в июне прошлого года.

Индия впервые после запрета на продукцию из российской нефти экспортировала топливо в ЕС05.02.26, 16:58 • 2340 просмотров

Так, по словам трейдеров, скидки на нефть марки ESPO, которая поставляется из тихоокеанского порта Козьмино в Китай, на этой неделе увеличились до почти 9 долларов за баррель по сравнению с ценой эталонной марки нефти Brent. В последние месяцы скидки на ESPO колебались около 7-8 долларов за баррель.

Скидки на российскую нефть марки Urals, экспортируемую из стран Балтии - обычно в Индию - составляли около 12 долларов за баррель и могут еще больше увеличиться, добавили трейдеры.

Напомним 

Скидки на российскую нефть, предлагаемые индийским нефтеперерабатывающим заводам, выросли за последние 10 дней, что ставит вопрос о том, будут ли переработчики заинтересованы в приобретении партий, несмотря на торговое соглашение с США, которое зависит от снижения закупок.

Павел Башинский

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Нефть марки Brent
Reuters
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди
Китай
Соединённые Штаты