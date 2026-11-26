Поставки российской нефти в Индию в ноябре могут сократиться почти на 40% по сравнению с июльским пиком из-за усиления конкуренции со стороны ближневосточных производителей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По прогнозам, в ноябре Индия будет импортировать около 1,7 млн баррелей российской нефти в сутки. Это станет самым низким показателем с февраля 2026 года. Для сравнения, в июле объемы поставок достигали 2,8 млн баррелей в сутки.

Российское сырье постепенно теряет свое ценовое преимущество. Индийские покупатели теперь могут дешевле приобретать нефть у ближневосточных поставщиков, а ее транспортировка является более простой.

Почему Индия сокращает закупки российской нефти

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия начали сокращать закупки сырья в России еще до начала войны с Ираном. Это происходило на фоне переговоров Нью-Дели и Вашингтона о заключении торгового соглашения и отмене пошлин.

Конфликт на Ближнем Востоке помешал реализации этих планов. Однако с увеличением ближневосточного экспорта российские поставщики вновь оказались под давлением конкурентов, которые предлагают индийским покупателям более выгодные условия.

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