Постачання російської нафти до Індії в листопаді можуть скоротитися майже на 40% порівняно з липневим піком через посилення конкуренції з боку близькосхідних виробників. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За прогнозами, у листопаді Індія імпортуватиме близько 1,7 млн барелів російської нафти на добу. Це стане найнижчим показником із лютого 2026 року. Для порівняння, у липні обсяги постачання сягали 2,8 млн барелів на добу.

Російська сировина поступово втрачає свою цінову перевагу. Індійські покупці тепер можуть дешевше придбати нафту у близькосхідних постачальників, а її транспортування є простішим.

Чому Індія скорочує закупівлі російської нафти

Індійські нафтопереробні підприємства почали зменшувати закупівлі сировини в росії ще до початку війни з Іраном. Це відбувалося на тлі переговорів Нью-Делі та Вашингтона щодо укладення торговельної угоди та скасування мит.

Конфлікт на Близькому Сході завадив реалізації цих планів. Однак зі збільшенням близькосхідного експорту російські постачальники знову опинилися під тиском конкурентів, які пропонують індійським покупцям вигідніші умови.

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