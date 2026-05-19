Рубио едет на встречу НАТО на фоне тревоги Европы из-за политики Трампа
Киев • УНН
Марко Рубио посетит саммит НАТО в Швеции по вопросам расходов на оборону. Европа обеспокоена планами Трампа сократить военное присутствие на континенте.
Государственный секретарь США Марко Рубио на этой неделе примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО в Швеции на фоне обеспокоенности европейских союзников из-за планов Вашингтона сократить военное присутствие в Европе и непоследовательной позиции президента Дональда Трампа в отношении Альянса. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
В Госдепартаменте США заявили, что Рубио прибудет на саммит НАТО в Хельсингборге в пятницу. Мероприятие станет одной из последних встреч высокого уровня перед июльским саммитом лидеров Альянса в Анкаре.
В ходе переговоров глава американской дипломатии планирует повторить требования Вашингтона относительно "увеличения инвестиций в оборону и большего распределения бремени в альянсе".
В НАТО обеспокоены планами США сократить войска в Европе
По данным AP, в Европе усиливается тревога из-за заявлений администрации Трампа о возможном сокращении американского военного присутствия на континенте. Дополнительным фактором напряженности стала война вокруг Ирана и рост цен на энергоносители.
В Госдепе также отметили, что Рубио обсудит с арктическими членами НАТО "общие экономические интересы и интересы безопасности в Арктике, а также усиленную позицию на Крайнем Севере".
После саммита в Швеции Рубио отправится в Индию, где посетит Нью-Дели, Колкату, Агру и Джайпур. Ожидается, что он проведет встречи с представителями Индии, а также с коллегами из Австралии и Японии в формате группы Quad.
