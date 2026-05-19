Рубио едет на встречу НАТО на фоне тревоги Европы из-за политики Трампа

16:01 • 8734 просмотра
Зеленский утвердил планы дальнобойных ударов на июнь
Эксклюзив
14:16 • 18170 просмотра
Совместные ремонтные предприятия и инженерные решения. Как связаны гражданская и военная авиации
14:00 • 18498 просмотра
ЕС разочарован ослаблением США нефтяных санкций против россии
Эксклюзив
19 мая, 13:39 • 19065 просмотра
"путин может рискнуть всем" - политолог о возможной всеобщей мобилизации в рф
19 мая, 13:34 • 27202 просмотра
Битва за роддом: кому понадобился столичный Перинатальный центр?
Эксклюзив
19 мая, 12:58 • 22100 просмотра
Что оценивает судебно-медицинский эксперт в делах о медицинской халатности — блиц-интервью с профессором Андреем БиляковымPhoto
Эксклюзив
19 мая, 11:36 • 14486 просмотра
Тело младенца нашли в шкафу в Измаиле - прокуратура сообщила о уголовном производстве
Эксклюзив
19 мая, 11:20 • 14853 просмотра
Правоохранители взялись за "звездного" пластического хирурга Сергея Дербака за уклонение от уплаты налогов
19 мая, 10:17 • 15085 просмотра
Зеленский раскрыл планы относительно Венгрии и переговоров о мире
19 мая, 10:00 • 30249 просмотра
Не только IT. Кто в Украине зарабатывает больше всего
В Киеве задержали 62-летнего мужчину, который зашел в подъезд за 15-летней девушкой и совершил развратные действия
Дебютант финала против победителя Кубка чемпионов: анонс финала Лиги Европы «Фрайбург» — «Астон Вилла»
«Мы производим дроны, которые летят дальше всех» — главное из хардтока Штилермана у Соколовой
В Китае тайно обучали российских военных, и некоторые затем отправились на войну в Украине - Reuters
Командующий НАТО подтвердил вывод 5 тысяч американских военных из Европы
Шанс на 14-й трофей или сенсация во Львове: анонс финала Кубка Украины по футболу
«Мы производим дроны, которые летят дальше всех» — главное из хардтока Штилермана у Соколовой
Битва за роддом: кому понадобился столичный Перинатальный центр?
Дебютант финала против победителя Кубка чемпионов: анонс финала Лиги Европы «Фрайбург» — «Астон Вилла»
Что оценивает судебно-медицинский эксперт в делах о медицинской халатности — блиц-интервью с профессором Андреем Биляковым
Эксклюзив
19 мая, 12:58 • 22100 просмотра
Шакира выиграла налоговый спор в Испании на сумму более 55 миллионов евро
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваля
Бекхэмы стали миллиардерами
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и Си
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"
Рубио едет на встречу НАТО на фоне тревоги Европы из-за политики Трампа

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Марко Рубио посетит саммит НАТО в Швеции по вопросам расходов на оборону. Европа обеспокоена планами Трампа сократить военное присутствие на континенте.

Рубио едет на встречу НАТО на фоне тревоги Европы из-за политики Трампа
Фото: АР

Государственный секретарь США Марко Рубио на этой неделе примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО в Швеции на фоне обеспокоенности европейских союзников из-за планов Вашингтона сократить военное присутствие в Европе и непоследовательной позиции президента Дональда Трампа в отношении Альянса. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

В Госдепартаменте США заявили, что Рубио прибудет на саммит НАТО в Хельсингборге в пятницу. Мероприятие станет одной из последних встреч высокого уровня перед июльским саммитом лидеров Альянса в Анкаре.

В ходе переговоров глава американской дипломатии планирует повторить требования Вашингтона относительно "увеличения инвестиций в оборону и большего распределения бремени в альянсе".

В НАТО обеспокоены планами США сократить войска в Европе

По данным AP, в Европе усиливается тревога из-за заявлений администрации Трампа о возможном сокращении американского военного присутствия на континенте. Дополнительным фактором напряженности стала война вокруг Ирана и рост цен на энергоносители.

Командующий НАТО подтвердил вывод 5 тысяч американских военных из Европы

В Госдепе также отметили, что Рубио обсудит с арктическими членами НАТО "общие экономические интересы и интересы безопасности в Арктике, а также усиленную позицию на Крайнем Севере".

После саммита в Швеции Рубио отправится в Индию, где посетит Нью-Дели, Колкату, Агру и Джайпур. Ожидается, что он проведет встречи с представителями Индии, а также с коллегами из Австралии и Японии в формате группы Quad.

Евангелисты США уже выбирают преемника Трампа – Рубио опережает Вэнса

Степан Гафтко

