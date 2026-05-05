Почему появляется второй подбородок и можно ли избавиться от него без косметолога
У Белого дома произошла стрельба во время выступления Трампа, ранен один человек
Между огнем и взрывами: как война изменила будни украинских спасателей
Человеческая жизнь является большей ценностью, чем "празднование": Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины в ночь на 6 мая
«Паника и злость» – как в россии реагируют на визит Зеленского в Армению
"Царь боится, но держится" - слабеет ли путин и что происходит внутри россии
Приднестровье как "суицидальный фронт" – эксперт оценил, есть ли угроза наступления на Украину
Кабмин предлагает установить новые категории водительских удостоверений
Удар в "сердце путинизма" – будет ли Украина атаковать москву 9 мая
Переквалификация лизинга самолетов в роялти противоречит закону и налоговым соглашениям - адвокат
Индия и рф договорились о взаимном размещении тысяч военных и кораблей - СМИ

Киев • УНН

 • 1698 просмотра

Страны договорились о размещении до 3000 военных, 5 кораблей и 10 самолетов на базах друг друга. Индия также получила доступ к Арктике.

Индия и рф договорились о взаимном размещении тысяч военных и кораблей - СМИ

россия и Индия заключили соглашение, позволяющее размещать войска и военные корабли на территории обеих стран: российских - в Индии, индийских - в россии. Об этом сообщает редакция УНН со ссылкой на asia.nikkei.com.

Детали

Данное соглашение предусматривает не только совместное использование военных баз, портов и аэродромов - до 3000 военнослужащих могут разместиться на территории обеих стран. Кроме временного развертывания до 3 000 военнослужащих, на базах обеих сторон одновременно могут находиться пять военных кораблей и 10 военных самолетов. Это соглашение также предоставляет индийской армии доступ к Арктике.

Аналитики отмечают, что соглашение способствует укреплению доверия, несмотря на тесные связи москвы с Китаем, говорится в сообщении.

Старший научный сотрудник аналитического центра NatStrat в Нью-Дели Радж Кумар Шарма заявил, что соглашение с россией является стратегически важным, поскольку оно институционализирует военное взаимодействие, выходя за рамки традиционных продаж оружия. Оно также "отражает углубление доверия между двумя странами, несмотря на растущую близость россии с Китаем", добавил он.

Для россии, которая все больше изолируется от Запада, соглашение обеспечивает надежного азиатского партнера с географическим охватом во всем Индийском океане

- сказал он.

Евгений Устименко

