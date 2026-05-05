Индия и рф договорились о взаимном размещении тысяч военных и кораблей - СМИ

россия и Индия заключили соглашение, позволяющее размещать войска и военные корабли на территории обеих стран: российских - в Индии, индийских - в россии. Об этом сообщает редакция УНН со ссылкой на asia.nikkei.com.

Детали

Данное соглашение предусматривает не только совместное использование военных баз, портов и аэродромов - до 3000 военнослужащих могут разместиться на территории обеих стран. Кроме временного развертывания до 3 000 военнослужащих, на базах обеих сторон одновременно могут находиться пять военных кораблей и 10 военных самолетов. Это соглашение также предоставляет индийской армии доступ к Арктике.

Аналитики отмечают, что соглашение способствует укреплению доверия, несмотря на тесные связи москвы с Китаем, говорится в сообщении.

Старший научный сотрудник аналитического центра NatStrat в Нью-Дели Радж Кумар Шарма заявил, что соглашение с россией является стратегически важным, поскольку оно институционализирует военное взаимодействие, выходя за рамки традиционных продаж оружия. Оно также "отражает углубление доверия между двумя странами, несмотря на растущую близость россии с Китаем", добавил он.

Для россии, которая все больше изолируется от Запада, соглашение обеспечивает надежного азиатского партнера с географическим охватом во всем Индийском океане - сказал он.

Импорт российской нефти в Индию удвоился и, вероятно, останется высоким - СМИ