90-летний Далай-лама пройдет лечение колена в Нью-Дели

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Далай-лама в этом месяце пройдет лечение левого колена в Нью-Дели, сообщил в четверг его офис, на фоне того, как 90-летний лидер тибетского буддизма сталкивается с рядом проблем со здоровьем, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Духовный лидер тибетских буддистов должен отправиться в столицу Индии в пятницу из своего дома в изгнании в гималайском городе Дхарамсала. Его последователи, обеспокоенные его здоровьем в последние годы, обычно проводят сложные молитвы перед любыми запланированными медицинскими процедурами.

"Он пройдет лечение левого колена", – сообщил офис Далай-ламы в X, добавив, что ожидается, что он отправится в регион Ладакх в Индии к концу июня для длительного пребывания.

Лауреат Нобелевской премии мира перенес операцию на том же колене в Нью-Йорке в 2024 году, хотя несколько месяцев спустя он заявил Reuters, что это "ничего серьезного", несмотря на то, что "он осторожно ходил с помощью помощников". Сейчас он использует гольф-кар для преодоления больших расстояний в своем комплексе.

Далай-лама заявил, что надеется прожить более 130 лет

14-й Далай-лама в прошлом году заявил, что надеется прожить более 130 лет, подтвердив свое предыдущее предсказание, и заверил последователей, что он переродится после смерти.

Лидер тибетского буддизма, занимающий этот пост дольше всех, живет в Дхарамсале с момента бегства из Тибета в 1959 году после неудавшегося восстания против китайского правления.

Китай, стремящийся укрепить свой контроль над Тибетом, считает Далай-ламу сепаратистом и заявляет, что должен одобрить его преемника, ссылаясь на многовековой ритуал. Далай-лама призвал своих последователей отвергнуть любого, выбранного Пекином.

Далай-лама 90 лет: тибетский лидер молится за мир и обещает сообщить о своем преемнике