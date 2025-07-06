Далай-лама 90 лет: тибетский лидер молится за мир и обещает сообщить о своем преемнике

Далай-лама празднует свое 90-летие в воскресенье, 6 июля, «как простой буддийский монах» с молитвой за мир. Он присоединился к церемонии молитвы за долгую жизнь в храме Цуглакханг в Маклеодгандже.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Далай-лама, нобелевский лауреат и один из самых влиятельных религиозных лидеров в мире, отпраздновал свое 90-летие в воскресенье «как простой буддийский монах» молитвой за мир, в конце недели пребывания в предгорьях индийских Гималаев, где он живет в изгнании.

Я просто обычный буддийский монах, я обычно не участвую в праздновании дней рождения – заявил в своем сообщении тибетский духовный лидер.

Завернутый в бордовый халат и желтый шарф, он накануне поделился своей мечтой прожить «еще 30 или 40 лет».

Справка

Покинув родной Тибет в 1959 году после неудачного восстания против китайского правления, 14-й Далай-лама вместе с сотнями тысяч тибетцев бежал в Индию и с тех пор выступает за мирный «срединный путь» к достижению автономии и религиозной свободы для тибетского народа.

Расскажет ли Далай-лама о своем преемнике

Нынешний Далай-лама, со своей стороны, заверил, что его преемник «обязательно родится в свободном мире».

Ответственность за назначение преемника «будет лежать исключительно на членах траста Ganden Phodrang, офиса Его Святейшества Далай-ламы. .. Никто другой не имеет права вмешиваться в это дело - заявил мужчина.

Напомним

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама, которому 6 июля исполнится 90 лет, заявил о намерении прожить до 130 лет.

Китай заявил о готовности обсуждать будущее Далай-ламы, если тот признает Тибет и Тайвань частями КНР.