Китай сподівається, що Далай-лама зможе "повернутися на правильний шлях", і відкритий для обговорення його майбутнього за дотримання певних умов. Утім, тибетський парламент у вигнанні відкинув таку пропозицію. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, вигнаний лідер тибетського буддизму, якому в липні виповниться 90 років, втік із Тибету до Індії у 1959 році після невдалого повстання проти китайського правління, але висловив бажання повернутися до своєї смерті.

Китай відкритий для переговорів про майбутнє лауреата Нобелівської премії миру, якщо він відмовиться від своєї позиції розколу "батьківщини", заявив на черговій пресконференції представник МЗС Го Цзякунь.

Далай-лама має відкрито визнати, що Тибет і Тайвань є невід'ємними частинами Китаю, єдиним законним урядом якого є уряд Китайської Народної Республіки, заявив Го.

Поблизу Тайваню виявили шість повітряних китайських куль

Однак заступник спікера тибетського парламенту у вигнанні Долма Церинг Тейкханг відкинула попередні умови.

"Його Святість не може брехати, цього не станеться", - сказала вона з індійського міста Дхарамсала в Гімалаях, де також живе Далай-лама.

"Якщо вони диктують, що Його Святість має говорити про те, що Тибет є невід'ємною частиною, це спотворення історії. Спотворюючи історію, ви не зможете досягти мирного і дружнього рішення", - зазначили вона.

Доповнення

Далай-лама пішов у відставку з посади політичного лідера тибетського уряду в 2011 році. Офіційні переговори з представниками Далай-лама відтоді зайшли в глухий кут, але Тейкханг сказала, що таємні обговорення тривають, відмовившись повідомити подробиці.

Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" з Тайванем