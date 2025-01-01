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Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" з Тайванем

Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" з Тайванем

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Лідер КНР Сі Цзіньпін у новорічному зверненні наголосив на неминучості возз'єднання Китаю з Тайванем. Китай продовжує посилювати військову присутність навколо острова, проводячи регулярні навчання.

Ніхто не може зупинити «возз'єднання» Китаю з Тайванем. Про це заявив лідер КНР Сі Цзіньпін у своїй новорічній промові, передає УНН з посиланням на Reuters.

Крім того, Сі висловив чітке попередження тим, кого Пекін вважає силами, що виступають за незалежність, як усередині, так і за межами острова з населенням 23 мільйони осіб.

Минулого року Пекін посилив військовий тиск поблизу Тайваню, майже щодня відправляючи військові кораблі та літаки у води й повітряний простір навколо острова, що тайванські чиновники розглядають як поступову спробу «нормалізувати» військову присутність Китаю.

Китай вважає демократично керований Тайвань своєю територією. Але уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна і заявляє, що тільки його народ може вирішувати своє майбутнє, і Пекін має поважати вибір тайванського народу.

«Люди по обидва боки Тайванської протоки - одна сім'я. Ніхто не може розірвати наші сімейні узи, і ніхто не може зупинити історичну тенденцію національного возз'єднання», - сказав Сі у своїй промові, яку транслювали по телебаченню на державному телеканалі Китаю CCTV.

У своїй новорічній промові торік Сі сказав, що «возз'єднання» Китаю з Тайванем неминуче, і що люди з обох боків «повинні бути пов'язані загальним почуттям мети і розділити славу відродження китайської нації».

Додамо

Напруженість залишалася високою протягом усього року в чутливій Тайванській протоці, особливо після того, як Лай Цзін-де, якого Пекін вважає «сепаратистом», став останнім президентом острова в травні.

Раніше цього місяця Китай організував велике зосередження військово-морських сил навколо Тайваню і в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях після того, як Лай зупинився на Гаваях і на території США Гуам під час тихоокеанської подорожі, яку Пекін розкритикував.

Китай, який ніколи не відмовлявся від застосування сили для взяття Тайваню під свій контроль, провів два раунди військових навчань навколо острова цього року, заявивши, що вони є попередженням проти «сепаратистських актів», і пообіцяв вжити подальших дій у разі потреби.

Сі Цзіньпін: Китай і рф зміцнюють співпрацю без конфронтації31.12.2024, 05:16 • 25934 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
havaiГаваї
taivanТайвань
si-tszinpinСі Цзіньпін
kytaiКитай

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