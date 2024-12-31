У Китаї заявили, що продовжується співпраця з рф, уникаючи конфронтації проти третіх сторін. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Президент Китаю Сі у своєму новорічному зверненні підкреслив, що Китай і рф продовжують спільний рух, уникаючи створення альянсів, конфронтації та спрямування дій проти третіх сторін.

Під час обміну привітаннями з президентом терористичної країни Сі Цзіньпін зазначив, що взаємна довіра між країнами та стратегічна координація досягли нового рівня завдяки їх керівництву.

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