Сі Цзіньпін: Китай і рф зміцнюють співпрацю без конфронтації
Київ • УНН
Сі Цзіньпін у новорічному зверненні підтвердив подальшу співпрацю з терористичної країною. Лідер КНР наголосив на уникненні конфронтації проти третіх сторін та досягненні нового рівня стратегічної координації.
У Китаї заявили, що продовжується співпраця з рф, уникаючи конфронтації проти третіх сторін. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Президент Китаю Сі у своєму новорічному зверненні підкреслив, що Китай і рф продовжують спільний рух, уникаючи створення альянсів, конфронтації та спрямування дій проти третіх сторін.
Під час обміну привітаннями з президентом терористичної країни Сі Цзіньпін зазначив, що взаємна довіра між країнами та стратегічна координація досягли нового рівня завдяки їх керівництву.
росія і Китай торгують міддю під виглядом брухту, щоб уникнути податків і санкцій - Reuters15.04.24, 10:48 • 15235 переглядiв