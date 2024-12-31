В Китае заявили, что продолжается сотрудничество с рф, избегая конфронтации против третьих сторон. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Президент Китая Си в своем новогоднем обращении подчеркнул, что Китай и рф продолжают совместное движение, избегая создания альянсов, конфронтации и направления действий против третьих сторон.

Во время обмена приветствиями с президентом террористической страны Си Цзиньпин отметил, что взаимное доверие между странами и стратегическая координация достигли нового уровня благодаря их руководству.

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