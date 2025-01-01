Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" с Тайванем

Никто не может остановить "воссоединение" Китая с Тайванем. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин в своей новогодней речи, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Кроме того, Си высказал четкое предупреждение тем, кого Пекин считает силами, выступающими за независимость, как внутри, так и за пределами острова с населением 23 миллиона человек.

В прошлом году Пекин усилил военное давление вблизи Тайваня, почти ежедневно отправляя военные корабли и самолеты в воды и воздушное пространство вокруг острова, что тайваньские чиновники рассматривают как постепенную попытку "нормализовать" военное присутствие Китая.

Китай считает демократически управляемый Тайвань своей территорией. Но правительство Тайваня отвергает претензии Пекина и заявляет, что только его народ может решать свое будущее, и Пекин должен уважать выбор тайваньского народа.

"Люди по обе стороны Тайваньского пролива — одна семья. Никто не может разорвать наши семейные узы, и никто не может остановить историческую тенденцию национального воссоединения", - сказал Си в своей речи, транслировавшейся по телевидению на государственном телеканале Китая CCTV.

В своей новогодней речи в прошлом году Си сказал, что "воссоединение" Китая с Тайванем неизбежно, и что люди по обе стороны "должны быть связаны общим чувством цели и разделить славу возрождения китайской нации".

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Напряженность оставалась высокой в ​​течение всего года в чувствительном Тайваньском проливе, особенно после того, как Лай Цзин-дэ, которого Пекин считает "сепаратистом", стал последним президентом острова в мае.

Ранее в этом месяце Китай организовал крупное сосредоточение военно-морских сил вокруг Тайваня и в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях после того, как Лай остановился на Гавайях и на территории США Гуам в ходе тихоокеанского путешествия, которое Пекин раскритиковал.

Китай, который никогда не отказывался от применения силы для взятия Тайваня под свой контроль, провел два раунда военных учений вокруг острова в этом году, заявив, что они являются предупреждением против "сепаратистских актов", и пообещал предпринять дальнейшие действия в случае необходимости.

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