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Поблизу Тайваню виявили шість повітряних китайських куль

Поблизу Тайваню виявили шість повітряних китайських куль

Київ • УНН

 • 25672 перегляди

Міноборони Тайваню зафіксувало 6 китайських повітряних куль протягом доби. Також було помічено 9 військових літаків, 6 кораблів та 2 офіційних судна КНР поблизу острова.

Міністерство оборони Тайваню заявило в п'ятницю, що виявило шість китайських повітряних куль поблизу острова. Спостереження відбуваються на тлі триваючої військової активності Пекіна, який також розмістив дев'ять літаків, шість військових кораблів і два офіційних судна поблизу Тайваню.

Про це повідомляє France24, пише УНН.

Деталі 

За інформацією, Міністерство повідомило, що шість повітряних куль були помічені протягом 24 годин до 6:00 ранку в п'ятницю (00:00 за східноєвропейським часом) у щоденному звіті про китайську військову активність навколо острова.

Також, разом з повітряними кулями за той самий період поблизу Тайваню було виявлено дев'ять китайських військових літаків, шість військових кораблів і два офіційних судна.

Китайські повітряні кулі регулярно помічають над водами поблизу Тайваню, але п'ятничний показник є одним із найвищих, згідно з підрахунками військових даних, проведеними агентством AFP.

США та Філіппіни провели спільне патрулювання над спірною територією з Китаєм04.02.25, 07:05 • 23753 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
filippinyФіліппіни
taivanТайвань
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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