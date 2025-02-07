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Вблизи Тайваня обнаружили шесть воздушных китайских шаров

Вблизи Тайваня обнаружили шесть воздушных китайских шаров

Киев  •  УНН

 • 7995 просмотра

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Минобороны Тайваня зафиксировало 6 китайских воздушных шаров в течение суток. Также было замечено 9 военных самолетов, 6 кораблей и 2 официальных судна КНР вблизи острова.

Министерство обороны Тайваня заявило в пятницу, что обнаружило шесть китайских воздушных шаров вблизи острова. Наблюдения происходят на фоне продолжающейся военной активности Пекина, который также разместил девять самолетов, шесть военных кораблей и два официальных судна вблизи Тайваня.

Об этом сообщает France24, пишет УНН.

Детали 

По информации, Министерство сообщило, что шесть воздушных шаров были замечены в течение 24 часов до 6:00 утра в пятницу (00:00 по восточноевропейскому времени) в ежедневном отчете о китайской военной активности вокруг острова.

Также, вместе с воздушными шарами за тот же период вблизи Тайваня было обнаружено девять китайских военных самолетов, шесть военных кораблей и два официальных судна.

Китайские воздушные шары регулярно замечают над водами вблизи Тайваня, но пятничный показатель является одним из самых высоких, согласно подсчетам военных данных, проведенным агентством AFP.

США и Филиппины провели совместное патрулирование над спорной территорией с Китаем04.02.25, 07:05 • 23166 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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