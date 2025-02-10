Китай надеется, что Далай-лама сможет "вернуться на правильный путь"
Киев • УНН
Китай заявил о готовности обсуждать будущее Далай-ламы, если тот признает Тибет и Тайвань частями КНР. Тибетский парламент в изгнании отверг такие условия, назвав их искажением истории.
Китай надеется, что Далай-лама сможет "вернуться на правильный путь", и открыт для обсуждения его будущего при соблюдении определенных условий. Впрочем, тибетский парламент в изгнании отверг такое предложение. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ, изгнанный лидер тибетского буддизма, которому в июле исполнится 90 лет, бежал из Тибета в Индию в 1959 году после неудачного восстания против китайского правления, но выразил желание вернуться до своей смерти.
Китай открыт для переговоров о будущем лауреата Нобелевской премии мира, если он откажется от своей позиции раскола "родины", заявил на очередной пресс-конференции представитель МИД Го Цзякунь.
Далай-лама должен открыто признать, что Тибет и Тайвань являются неотъемлемыми частями Китая, единственным законным правительством которого является правительство Китайской Народной Республики, заявил Го.
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Однако заместитель спикера тибетского парламента в изгнании Долма Церинг Тейкханг отвергла предварительные условия.
"Его Святейшество не может лгать, этого не произойдет", - сказала она из индийского города Дхарамсала в Гималаях, где также живет Далай-лама.
"Если они диктуют, что Его Святейшество должен говорить о том, что Тибет является неотъемлемой частью, это искажение истории. Искажая историю, вы не сможете достичь мирного и дружественного решения", - отметила она.
Дополнение
Далай-лама ушел в отставку с поста политического лидера тибетского правительства в 2011 году. Официальные переговоры с представителями Далай-ламы с тех пор зашли в тупик, но Тейкханг сказала, что тайные обсуждения продолжаются, отказавшись сообщить подробности.
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