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Далай-лама заявив, що сподівається прожити понад 130 років

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Духовний лідер тибетського буддизму Далай-лама, якому 6 липня виповниться 90 років, заявив про намір прожити до 130 років. Він озвучив це передбачення під час церемонії в Дхарамшалі, де він проживає з 1959 року.

Далай-лама заявив, що сподівається прожити понад 130 років

Духовний лідер тибетського буддизму Далай-лама, якому 6 липня виповниться 90 років, заявив, що сподівається прожити до 130. Він також наголосив, що після смерті переродиться. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Це передбачення він озвучив під час церемонії, організованої послідовниками, щоб помолитися за його довголіття, в місті Дхарамшала, північному індійському гірському містечку, що є його домом з 1959 року, після втечі з Тибету. Новий прогноз на два десятиліття перевищує його попередні очікування.

"Досі я досить добре служив Буддадхармі (буддистському вченню - ред.) і жителям Тибету, - заявив він між молитвами, час від часу прочищаючи горло. - І все ж я сподіваюся прожити понад 130 років".

14-й Далай-лама, який є найстарішим серед духовних лідерів тибетського буддизму, провів у храмі близько 90 хвилин за молитвами.

Нагадаємо

У лютому 2025 року Китай заявив про готовність обговорювати майбутнє Далай-лами, якщо той визнає Тибет і Тайвань частинами КНР. Тибетський парламент у вигнанні відкинув такі умови, назвавши їх спотворенням історії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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