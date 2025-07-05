Далай-лама заявил, что надеется прожить более 130 лет

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама, которому 6 июля исполнится 90 лет, заявил, что надеется прожить до 130. Он также подчеркнул, что после смерти переродится. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Это предсказание он озвучил во время церемонии, организованной последователями, чтобы помолиться за его долголетие, в городе Дхарамшала, северном индийском горном городке, который является его домом с 1959 года, после бегства из Тибета. Новый прогноз на два десятилетия превышает его предыдущие ожидания.

"До сих пор я достаточно хорошо служил Буддадхарме (буддийскому учению - ред.) и жителям Тибета, - заявил он между молитвами, время от времени прочищая горло. - И все же я надеюсь прожить более 130 лет".

14-й Далай-лама, который является старейшим среди духовных лидеров тибетского буддизма, провел в храме около 90 минут за молитвами.

Напомним

В феврале 2025 года Китай заявил о готовности обсуждать будущее Далай-ламы, если тот признает Тибет и Тайвань частями КНР. Тибетский парламент в изгнании отверг такие условия, назвав их искажением истории.