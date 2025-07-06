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Далай-ламі 90 років: тибетський лідер молиться за мир і обіцяє повідомити про свого наступника

Київ • УНН

 • 515 перегляди

Духовний лідер Тибету, Далай-лама, відзначив своє 90-річчя молитвою за мир, перебуваючи у вигнанні в Індії. Він заявив, що його наступник народиться у вільному світі, а відповідальність за його призначення лежатиме виключно на трасті Ganden Phodrang.

Далай-ламі 90 років: тибетський лідер молиться за мир і обіцяє повідомити про свого наступника

Далай-лама святкує своє 90-річчя у неділю, 6 липня, "як простий буддійський чернець" із молитвою за мир. Він доєднався до церемонії молитви за довге життя в храмі Цуглакханг у Маклеодганджі.

Про це пише УНН із посилання на Reuters.

Деталі

Далай-лама, нобелівський лауреат і один із найвпливовіших релігійних лідерів у світі, відсвяткував своє 90-річчя в неділю "як простий буддійський монах" молитвою за мир, наприкінці тижня перебувань у передгір'ї індійських Гімалаїв, де він живе у вигнанні.

Я просто звичайний буддійський чернець, я зазвичай не беру участі у святкуванні днів народження

– заявив у своєму повідомленні тибетський духовний лідер.

Загорнутий у бордовий халат та жовтий шарф,  він напередодні поділився своєю мрією прожити "ще 30 чи 40 років".

Довідка

Покинувши рідний Тибет у 1959 році після невдалого повстання проти китайського правління, 14-й Далай-лама разом із сотнями тисяч тибетців втік до Індії і відтоді виступає за мирний "серединний шлях" до досягнення автономії та релігійної свободи для тибетського народу.

Чи розповість Далай-лама про свого наступника

Нинішній Далай-лама, зі свого боку, запевнив, що його наступник "обов’язково народиться у вільному світі".

Відповідальність за призначення наступника "буде лежати виключно на членах трасту Ganden Phodrang, офісу Його Святості Далай-лами. .. Ніхто інший не має права втручатися в цю справу

- заявив чоловік.

Нагадаємо

Духовний лідер тибетського буддизму Далай-лама, якому 6 липня виповниться 90 років, заявив про намір прожити до 130 років.

Китай заявив про готовність обговорювати майбутнє Далай-лами, якщо той визнає Тибет і Тайвань частинами КНР.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
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Reuters
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