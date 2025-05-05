Индия привела свои военно-воздушные силы в боевую готовность из-за обострения с Пакистаном – местные СМИ

Военно-воздушные силы Индии находятся в полной боевой готовности на западной границе на фоне обострения отношений с Пакистаном. Об этом сообщает Bharat24 со ссылкой на главного маршала индийской авиации А. П. Сингха передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, после нападения на Пахалгам индийская стратегия больше не ограничивается словами, а переходит в режим действий. Главный маршал авиации Сингх недавно встретился с премьер-министром Нарендрой Моди и представил ему полный план подготовки к возможной войне.

Согласно информации издания, главный маршал авиации четко дал понять, что Военно-воздушные силы Индии находятся в полной боевой готовности на западном рубеже. На передовых базах развернуты самые современные истребители, такие как Rafale, и непрерывно продолжаются отработки дальних полетов. Сеть противовоздушной обороны была активирована, чтобы на любое вторжение или деятельность можно было отреагировать в течение нескольких минут.

Министр обороны Раджеш Кумар Сингх также посетил резиденцию премьер-министра и поделился отчетами, касающимися национальной безопасности.

В определенном смысле, вся структура военного командования находится в состоянии готовности и готовится к любым действиям - говорится в публикации.

Как отмечает Bharat24, пакистанская армия нарушает режим прекращения огня уже 11-й день подряд. Обстрелы продолжались в течение всей ночи в Купваре, Барамулле, Пунче, Раджуре, Мендхаре, Сандербане и Ахнуре.

Индийская армия нанесла ответный удар сдержанно, но точно - сообщило местное СМИ.

Напомним

Ранее УНН писал, что пакистанские и индийские силы ведут боевые действия вдоль международной границы в секторе Паргвал-Ахнур штата Джамму. Этот район находится на международной границе в Джамму, а не на линии столкновения, что случается достаточно редко.

А накануне министр обороны Пакистана заявил, что военное вторжение соседней Индии неизбежно после атаки пакистанских боевиков на туристов в Кашмире на прошлой неделе.