Индия и Пакистан договорились о прекращении огня - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает УНН.

Детали

После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с тем, что они проявили здравый смысл и большой ум - написал президент США.

Контекст

Между Индией и Пакистаном напряженные отношения с 1947 года из-за региона Кашмир: его обе страны считают своей территорией. Во второй половине ХХ века между Индией и Пакистаном произошли три большие войны и ряд вооруженных конфликтов.

Большинство населения Кашмира составляют мусульмане, но регион разделен на индийскую и пакистанскую части.

Недавно в регионе Джамму и Кашмире произошло нападение на туристов, в результате которого погибли 26 человек. Ответственность взяла на себя группировка "Кашмирское сопротивление", назвав жертв агентами.

Индия и Пакистан объявили о взаимной приостановке виз и депортации определенных категорий граждан со своей территории.

Напомним

Ситуация между странами обострилась после того, 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Сообщается, что индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур".

Позже власти Пакистана сообщили, что 26 гражданских лиц погибли, 46 ранены.

МИД Пакистана вызвал индийского поверенного и выразил ему протест из-за боевых действий. В МИД Индии отреагировали на действия Пакистана: там заявили, что ракетные удары были нанесены с целью остановить запланированные атаки террористов.

Также УНН сообщал, что между Индией и Пакистаном состоялся масштабный воздушный бой, в котором участвовали 125 истребителей. При этом самолет ни одной из сторон не выходил за пределы воздушного пространства своей страны.

В субботу, 10 мая, Правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операции "Bunyan un Marsoos" в ответ на действия со стороны Индии.