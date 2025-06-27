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Нефть движется к самому стремительному падению за неделю за два года

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

Цены на нефть движутся к самому резкому недельному падению с марта 2023 года из-за отсутствия перебоев с поставками в результате ирано-израильского конфликта. Фьючерсы на Brent и WTI упали примерно на 12% за неделю, вернувшись к «доконфликтным» уровням.

Нефть движется к самому стремительному падению за неделю за два года

Цены на нефть в пятницу направлялись к самому резкому недельному падению с марта 2023 года на фоне того, как отсутствие существенных перебоев с поставками из-за ирано-израильского конфликта привело к испарению любой премии за риск, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 36 центов, или 0,53%, до $68,09 за баррель к 06:37 по Гринвичу (09:37 по Киеву), тогда как нефть марки U.S. West Texas Intermediate выросла на 33 цента, или 0,51%, до $65,57. Это поставило обе марки на курс недельного падения примерно на 12%.

Теперь обе марки вернулись к уровням, на которых они были до того, как Израиль начал конфликт, выпустив ракеты по иранским военным и ядерным объектам 13 июня, отмечает издание.

Эта неделя началась с того, что цены достигли пятимесячного максимума после того, как США атаковали иранские ядерные объекты в выходные, а затем упали до самого низкого уровня за неделю во вторник, когда президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Ираном и Израилем.

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На данный момент трейдеры и аналитики заявили, что не видят существенного влияния кризиса на потоки нефти.

"При отсутствии угрозы значительного сбоя поставок мы по-прежнему считаем, что поставки нефти по сути избыточны, и наши балансы на 2025 год указывают на избыток примерно в 2,1 миллиона баррелей в сутки", - написали аналитики Macquarie в исследовательской записке в четверг.

Аналитики прогнозируют, что средняя цена на WTI составит около 67 долларов за баррель в этом году и 60 долларов в следующем году, увеличив каждый прогноз на 2 доллара после учета премии за геополитический риск.

Небольшой рост цен в конце недели произошел, когда данные правительства США показали запасы нефти и топлива неделей ранее, а также рост нефтеперерабатывающей активности и спроса.

"Рынок начинает осознавать тот факт, что запасы нефти внезапно стали очень ограниченными", - сказал Фил Флинн, старший аналитик Price Futures Group.

Также цены поддержало сообщение Wall Street Journal о том, что Трамп планирует выбрать следующего главу Федеральной резервной системы раньше. Это привело к новым ставкам на снижение процентных ставок в США, что обычно стимулирует спрос на нефть.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
Нефть марки Brent
Федеральная резервная система
Израиль
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