Нефть дешевеет на фоне перспектив роста поставок ОПЕК+ и снижения рисков на Ближнем Востоке

Цены на нефть упали в понедельник на фоне снижения геополитических рисков на Ближнем Востоке и перспективы очередного повышения добычи ОПЕК+ в августе, что улучшило ожидания поставок на фоне неопределенности относительно перспектив мирового спроса, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 13 центов, или 0,19%, до $67,64 за баррель к 03:44 по Гринвичу (06:44 по Киеву), накануне окончания срока действия августовского контракта позже в понедельник. Самый активный сентябрьский контракт был на уровне $66,62, снизившись на 18 центов.

Американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 32 цента, или 0,49%, до $65,2 за баррель.

На прошлой неделе обе бенчмарки показали самое большое недельное падение с марта 2023 года, но они должны закончить июнь на более высоком уровне, показав второй подряд месячный прирост более чем на 5%.

Нефть движется к самому стремительному падению за неделю за два года

12-дневная война, начавшаяся с атаки Израиля на ядерные объекты Ирана 13 июня, привела к росту цен на нефть марки Brent, которые поднялись выше $80 за баррель после того, как США бомбили ядерные объекты Ирана, а затем упали до $67 после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении.

Рынок потерял большую часть геополитической премии за риск, заложенный в цену после прекращения огня между Ираном и Израилем, сказал в своей заметке аналитик IG Markets Тони Сикамор.

Четыре делегата из ОПЕК+ заявили, что группа намерена увеличить добычу на 411 000 баррелей в сутки в августе после аналогичного увеличения добычи в мае, июне и июле.

ОПЕК+ должна встретиться 6 июля, и это будет пятое ежемесячное повышение с тех пор, как группа начала сворачивать сокращение добычи в апреле.

Однако медвежье давление (характеризуется падением цен) со стороны опасений относительно замедления мирового спроса на нефть, особенно со стороны Китая, вероятно, сохранится, пишет издание.

Неопределенность относительно мирового роста продолжает сдерживать цены, сказала Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в Phillip Nova.

Заводская активность в Китае сократилась третий месяц подряд в июне, на фоне того, как слабый внутренний спрос и спад экспорта оказывали давление на производителей на фоне неопределенности в торговле США.

В США количество действующих нефтяных вышек, индикатор будущего объема производства, сократилось на шесть на прошлой неделе до 432, что является самым низким показателем с октября 2021 года, сообщила Baker Hughes.