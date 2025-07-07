ОПЕК+ завершує масштабне скорочення видобутку нафти у вересні - Reuters

Країни-учасниці нафтового альянсу ОПЕК+ готуються схвалити чергове суттєве збільшення видобутку нафти у вересні, завершуючи таким чином як поетапне згортання добровільних скорочень восьми членів групи, так і перехід Об'єднаних Арабських Еміратів до більшої квоти. Про це Reuters повідомили п’ять джерел, обізнаних із перебігом переговорів, передає УНН.

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ОПЕК+, на частку якої припадає майже половина світового видобутку нафти, протягом кількох років стримувала обсяги постачання з метою стабілізації ринку. Проте цього року альянс кардинально змінив курс, зосередившись на відновленні ринкової частки, зокрема й через заклики з боку президента США Джо Байдена збільшити видобуток для стримування цін на бензин.

Згортання скорочень розпочалося у квітні зі збільшення видобутку на 138 тис. барелів на добу. У травні, червні та липні приріст становив по 411 тис. барелів щомісяця, попри те, що ціни на нафту знижувалися. У суботу альянс схвалив чергове підвищення — на 548 тис. б/д у серпні.

Згідно з джерелами, під час засідання 3 серпня очікується ухвалення додаткового приросту на 550 тис. б/д у вересні. Це означатиме повне повернення на ринок видобутку в обсягах 2,17 млн б/д, які раніше були добровільно скорочені такими країнами, як Саудівська Аравія, росія, ОАЕ, Кувейт, Оман, Ірак, Казахстан та Алжир.

Окрім того, ОАЕ завершить збільшення власної квоти на додаткові 300 тис. б/д, після багаторічних зусиль щодо її перегляду. Абу-Дабі неодноразово заявляло, що вклало значні кошти в інфраструктуру, аби мати змогу добувати понад 4 млн б/д, тоді як попередня квота становила лише близько 3 млн б/д.

На фоні прискорення процесу згортання обмежень ОПЕК+ фактично повертається до раніше запланованого графіка. Зокрема, квоту ОАЕ планують довести до оновленого рівня вже до вересня 2025 року, хоча раніше це було відтерміновано до вересня 2026-го.

Оскільки група вирішила прискорити процес згортання обмежень, ОАЕ фактично виграє, отримавши змогу раніше збільшити видобуток - зазначив Річард Бронз із аналітичної компанії Energy Aspects.

Загальний обсяг приросту видобутку з квітня до вересня становитиме 2,47 млн б/д, або майже 2,5% від глобального попиту.

Очікується, що у вересні Саудівська Аравія вийде на рівень видобутку близько 10 млн б/д, а ОАЕ — на 3,375 млн б/д.

Водночас, попри поступове скасування частини обмежень, в ОПЕК+ залишаються чинними окремі скорочення обсягом 3,66 млн б/д — з них 1,66 млн б/д є добровільними, а решта розподілені між усіма учасниками. Ці обмеження діятимуть до кінця 2026 року.

Ціни на нафту впали після несподіваного збільшення видобутку ОПЕК+