ОПЕК+ завершает масштабное сокращение добычи нефти в сентябре - Reuters

Страны-участницы нефтяного альянса ОПЕК+ готовятся одобрить очередное существенное увеличение добычи нефти в сентябре, завершая таким образом как поэтапное сворачивание добровольных сокращений восьми членов группы, так и переход Объединенных Арабских Эмиратов к большей квоте. Об этом Reuters сообщили пять источников, знакомых с ходом переговоров, передает УНН.

Детали

ОПЕК+, на долю которой приходится почти половина мировой добычи нефти, в течение нескольких лет сдерживала объемы поставок с целью стабилизации рынка. Однако в этом году альянс кардинально изменил курс, сосредоточившись на восстановлении рыночной доли, в том числе и через призывы со стороны президента США Джо Байдена увеличить добычу для сдерживания цен на бензин.

Сворачивание сокращений началось в апреле с увеличения добычи на 138 тыс. баррелей в сутки. В мае, июне и июле прирост составлял по 411 тыс. баррелей ежемесячно, несмотря на то, что цены на нефть снижались. В субботу альянс одобрил очередное повышение — на 548 тыс. б/с в августе.

Согласно источникам, во время заседания 3 августа ожидается принятие дополнительного прироста на 550 тыс. б/с в сентябре. Это будет означать полное возвращение на рынок добычи в объемах 2,17 млн б/с, которые ранее были добровольно сокращены такими странами, как Саудовская Аравия, россия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Ирак, Казахстан и Алжир.

Кроме того, ОАЭ завершит увеличение собственной квоты на дополнительные 300 тыс. б/с, после многолетних усилий по ее пересмотру. Абу-Даби неоднократно заявляло, что вложило значительные средства в инфраструктуру, чтобы иметь возможность добывать более 4 млн б/с, тогда как предыдущая квота составляла лишь около 3 млн б/с.

На фоне ускорения процесса сворачивания ограничений ОПЕК+ фактически возвращается к ранее запланированному графику. В частности, квоту ОАЭ планируют довести до обновленного уровня уже к сентябрю 2025 года, хотя ранее это было отложено до сентября 2026-го.

Поскольку группа решила ускорить процесс сворачивания ограничений, ОАЭ фактически выиграет, получив возможность раньше увеличить добычу - отметил Ричард Бронз из аналитической компании Energy Aspects.

Общий объем прироста добычи с апреля по сентябрь составит 2,47 млн б/с, или почти 2,5% от глобального спроса.

Ожидается, что в сентябре Саудовская Аравия выйдет на уровень добычи около 10 млн б/с, а ОАЭ — на 3,375 млн б/с.

В то же время, несмотря на постепенную отмену части ограничений, в ОПЕК+ остаются в силе отдельные сокращения объемом 3,66 млн б/с — из них 1,66 млн б/с являются добровольными, а остальные распределены между всеми участниками. Эти ограничения будут действовать до конца 2026 года.

Цены на нефть упали после неожиданного увеличения добычи ОПЕК+