ОПЕК+ завершает масштабное сокращение добычи нефти в сентябре - Reuters

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
12:46 • 4343 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
11:23 • 18604 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
08:27 • 34468 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 52667 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 98044 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 49221 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 74711 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 135366 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 130444 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
5 июля, 17:41 • 254369 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+33°
3.7м/с
29%
744мм
Популярные новости
В Харькове уже 20 пострадавших в результате утренней российской атаки7 июля, 04:27 • 53402 просмотра
В Харькове уже 27 пострадавших от утренней атаки рф: показали последствия7 июля, 05:19 • 51161 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия7 июля, 06:56 • 89112 просмотра
Макрон и Стармер расходятся во взглядах на помощь Украине и Трампа: детали08:09 • 48346 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"08:59 • 25962 просмотра
публикации
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов14:00 • 591 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 2078 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 98053 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия7 июля, 06:56 • 89962 просмотра
Сезон арбузов: когда ягоды становятся безопасными и максимально полезными
Эксклюзив
5 июля, 07:00 • 195101 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Олег Синегубов
Руслан Кравченко
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Запорожье
Крым
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"08:59 • 26714 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 254386 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 100123 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 219742 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 244620 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Лекарственные средства
Поезд

ОПЕК+ завершает масштабное сокращение добычи нефти в сентябре - Reuters

Киев • УНН

 • 479 просмотра

Страны ОПЕК+ планируют одобрить существенное увеличение добычи нефти в сентябре, завершая поэтапное сворачивание добровольных сокращений. Объединенные Арабские Эмираты также получат большую квоту на добычу.

ОПЕК+ завершает масштабное сокращение добычи нефти в сентябре - Reuters

Страны-участницы нефтяного альянса ОПЕК+ готовятся одобрить очередное существенное увеличение добычи нефти в сентябре, завершая таким образом как поэтапное сворачивание добровольных сокращений восьми членов группы, так и переход Объединенных Арабских Эмиратов к большей квоте. Об этом Reuters сообщили пять источников, знакомых с ходом переговоров, передает УНН.

Детали

ОПЕК+, на долю которой приходится почти половина мировой добычи нефти, в течение нескольких лет сдерживала объемы поставок с целью стабилизации рынка. Однако в этом году альянс кардинально изменил курс, сосредоточившись на восстановлении рыночной доли, в том числе и через призывы со стороны президента США Джо Байдена увеличить добычу для сдерживания цен на бензин.

Сворачивание сокращений началось в апреле с увеличения добычи на 138 тыс. баррелей в сутки. В мае, июне и июле прирост составлял по 411 тыс. баррелей ежемесячно, несмотря на то, что цены на нефть снижались. В субботу альянс одобрил очередное повышение — на 548 тыс. б/с в августе.

Согласно источникам, во время заседания 3 августа ожидается принятие дополнительного прироста на 550 тыс. б/с в сентябре. Это будет означать полное возвращение на рынок добычи в объемах 2,17 млн б/с, которые ранее были добровольно сокращены такими странами, как Саудовская Аравия, россия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Ирак, Казахстан и Алжир.

Кроме того, ОАЭ завершит увеличение собственной квоты на дополнительные 300 тыс. б/с, после многолетних усилий по ее пересмотру. Абу-Даби неоднократно заявляло, что вложило значительные средства в инфраструктуру, чтобы иметь возможность добывать более 4 млн б/с, тогда как предыдущая квота составляла лишь около 3 млн б/с.

На фоне ускорения процесса сворачивания ограничений ОПЕК+ фактически возвращается к ранее запланированному графику. В частности, квоту ОАЭ планируют довести до обновленного уровня уже к сентябрю 2025 года, хотя ранее это было отложено до сентября 2026-го.

Поскольку группа решила ускорить процесс сворачивания ограничений, ОАЭ фактически выиграет, получив возможность раньше увеличить добычу 

- отметил Ричард Бронз из аналитической компании Energy Aspects.

Общий объем прироста добычи с апреля по сентябрь составит 2,47 млн б/с, или почти 2,5% от глобального спроса.

Ожидается, что в сентябре Саудовская Аравия выйдет на уровень добычи около 10 млн б/с, а ОАЭ — на 3,375 млн б/с.

В то же время, несмотря на постепенную отмену части ограничений, в ОПЕК+ остаются в силе отдельные сокращения объемом 3,66 млн б/с — из них 1,66 млн б/с являются добровольными, а остальные распределены между всеми участниками. Эти ограничения будут действовать до конца 2026 года.

Цены на нефть упали после неожиданного увеличения добычи ОПЕК+07.07.25, 09:10 • 1190 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

ЭкономикаНовости Мира
ОПЕК
Reuters
Ирак
Абу-Даби
Алжир
Саудовская Аравия
Кувейт
Оман
Джо Байден
Объединенные Арабские Эмираты
Казахстан
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9