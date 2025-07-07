Цены на нефть упали после неожиданного увеличения добычи ОПЕК+

Цены на нефть упали в понедельник после того, как ОПЕК+ удивила рынки, увеличив добычу больше, чем ожидалось, в августе, тогда как неопределенность относительно пошлин США и их потенциального влияния на рост мировой экономики повлияла на ожидания относительно спроса, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 47 центов, или 0,69%, до $67,83 за баррель к 03:27 по Гринвичу (06:27 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила $66,05, снизившись на $0,95, или на 1,42.

ОПЕК+ договорились в субботу увеличить добычу на 548 000 баррелей в сутки в августе.

Страны ОПЕК+ заявили об увеличении добычи нефти на 548 тысяч баррелей в сутки в августе

"Увеличение добычи явно отражает более агрессивную конкуренцию за долю рынка и некоторую толерантность к дальнейшему снижению цены и выручки", - сказал Тим Эванс из Evans Energy в сообщении.

Рост в августе является скачком по сравнению с ежемесячным ростом на 411 000 баррелей в сутки, одобренным ОПЕК+ на май, июнь и июль, и на 138 000 баррелей в сутки в апреле.

Это решение вернет на рынок почти 80% из 2,2 млн баррелей в сутки добровольного сокращения восьми стран ОПЕК, говорится в заметке аналитиков RBC Capital.

Однако фактический рост добычи пока меньше запланированного, и большая часть поставок приходится на Саудовскую Аравию, добавили они.

Демонстрируя уверенность в спросе на нефть, Саудовская Аравия в воскресенье подняла цену на свой флагманский сорт нефти Arab Light в августе до четырехмесячного максимума для Азии.

Аналитики Goldman ожидают, что ОПЕК объявит об окончательном повышении на 550 000 баррелей в сутки в сентябре на следующем заседании 3 августа.

Нефть также оказалась под давлением, на фоне того, как официальные лица США сообщили об отсрочке введения пошлин, но не предоставили подробностей об изменении.

США близки к завершению нескольких торговых соглашений в ближайшие дни и сообщат другим странам о более высоких таможенных ставках до 9 июля, заявил президент Дональд Трамп в воскресенье, а более высокие ставки должны вступить в силу 1 августа.

В апреле Трамп объявил о базовой таможенной ставке в 10% для большинства стран и более высоких "взаимных" пошлинах в диапазоне до 50%, с первоначальным дедлайном в эту среду.

Однако Трамп также сказал, что пошлина может варьироваться по величине от "возможно, 60% или 70% пошлин до 10% и 20%", что еще больше затемняет картину.

"Опасения по поводу пошлин Трампа продолжают оставаться общей темой во второй половине 2025 года, а слабость доллара является единственной поддержкой для нефти на данный момент", - сказала Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в Phillip Nova.

Трамп заявил, что подписал письма о пошлинах в 12 стран