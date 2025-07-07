Ціни на нафту впали після несподіваного збільшення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту впали в понеділок після того, як ОПЕК+ здивувала ринки, збільшивши видобуток більше, ніж очікувалося, у серпні, тоді як невизначеність щодо мит США та їхнього потенційного впливу на зростання світової економіки вплинула на очікування щодо попиту, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 47 центів, або 0,69%, до $67,83 за барель до 03:27 за Гринвічем (06:27 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала $66,05, знизившись на $0,95, або на 1,42.

ОПЕК+ домовилися у суботу збільшити видобуток на 548 000 барелів на добу у серпні.

Країни ОПЕК+ заявили про збільшення видобутку нафти на 548 тисяч барелів за добу у серпні

"Збільшення видобутку явно відображає більш агресивну конкуренцію за частку ринку і деяку толерантність до подальшого зниження ціни та виручки", - сказав Тім Еванс з Evans Energy у дописі.

Зростання в серпні є стрибком порівняно з щомісячним зростанням на 411 000 барелів на добу, схваленим ОПЕК+ на травень, червень і липень, і на 138 000 барелів на добу в квітні.

Це рішення поверне на ринок майже 80% з 2,2 млн барелів на добу добровільного скорочення восьми країн ОПЕК, ідеться в замітці аналітиків RBC Capital.

Проте фактичне зростання видобутку поки що менше запланованого, і більша частина поставок припадає на Саудівську Аравію, додали вони.

Демонструючи впевненість у попиті на нафту, Саудівська Аравія у неділю підняла ціну на свій флагманський сорт нафти Arab Light у серпні до чотиримісячного максимуму для Азії.

Аналітики Goldman очікують, що ОПЕК оголосить про остаточне підвищення на 550 000 барелів на добу у вересні на наступному засіданні 3 серпня.

Нафта також опинилася під тиском, на тлі того, як офіційні особи США повідомили про відстрочення введення мит, але не надали подробиць про зміну.

США близькі до завершення кількох торгових угод найближчими днями і повідомлять інші країни про вищі митні ставки до 9 липня, заявив президент Дональд Трамп у неділю, а вищі ставки мають набути чинності 1 серпня.

У квітні Трамп оголосив про базову митну ставку в 10% для більшості країн і більш високі "взаємні" мита в діапазоні до 50%, з початковим дедлайном цієї середи.

Проте Трамп також сказав, що мито може змінюватись за величиною від "можливо, 60% або 70% мит до 10% і 20%", що ще більше затьмарює картину.

"Побоювання з приводу мит Трампа продовжують залишатися спільною темою в другій половині 2025 року, а слабкість долара є єдиною підтримкою для нафти наразі", - сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

Трамп заявив, що підписав листи про мита до 12 країн