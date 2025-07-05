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Страны ОПЕК+ заявили об увеличении добычи нефти на 548 тысяч баррелей в сутки в августе

Киев • УНН

 • 177 просмотра

Страны ОПЕК+ решили ускорить увеличение добычи нефти в августе на 548 тыс. баррелей в сутки. Восемь стран-участниц, включая Саудовскую Аравию и Россию, подтвердили обязательства по компенсации и соответствию Декларации о сотрудничестве.

Страны ОПЕК+ заявили об увеличении добычи нефти на 548 тысяч баррелей в сутки в августе

Страны-экспортеры нефти (ОПЕК) и ее союзники решили ускорить увеличение добычи нефти в августе на 548 тыс. баррелей в сутки. Об этом говорится в официальном заявлении организации, пишет УНН.

Восемь стран-участниц введут корректировку производства на 548 тысяч баррелей в день в августе 2025 года с необходимого уровня производства в июле 2025 года. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам

- говорится в сообщении.

Саудовская Аравия, россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман отметили, что этот шаг предоставит странам-участницам возможность ускорить процесс компенсации. Восемь стран подтвердили свое коллективное обязательство достичь полного соответствия Декларации о сотрудничестве, в частности дополнительные добровольные корректировки производства, которые были согласованы для мониторинга.

Отмечается, что участники встречи договорились проводить ежемесячные встречи для рассмотрения, в частности, рыночных условий. Восемь стран встретятся 3 августа, чтобы определиться с уровнями добычи в сентябре.

Напомним

Как ранее писал УНН, цены на нефть Brent и WTI снизились на фоне подтверждения Ираном приверженности ядерному нераспространению и ожиданий увеличения добычи ОПЕК+. США планируют возобновить ядерные переговоры с Ираном на следующей неделе.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
ОПЕК
Ирак
Алжир
Саудовская Аравия
Кувейт
Оман
Объединенные Арабские Эмираты
Казахстан
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